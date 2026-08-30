La Nasa lance le puissant télescope spatial Roman, un satellite d'espionnage réorienté vers les étoiles

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(Ajout de citations de Trump et d'informations générales sur les satellites espions)

* Le télescope est lancé depuis Cap Canaveral, en Floride

* Le nouvel observatoire spatial phare de la Nasa succède à Webb et à Hubble

* Roman offre une vue panoramique de l'espace et des vitesses de balayage élevées

* Le télescope a été lancé à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX

par Joey Roulette et Will Dunham

La Nasa a entamé une nouvelle mission visant à élucider certains des plus grands mystères de l'astrophysique et de la cosmologie avec le lancement, dimanche, du nouvel observatoire astronomique phare de l'agence spatiale américaine: un ancien satellite d'espionnage reconverti qui capturera des vues panoramiques du cosmos.

Le télescope spatial Nancy Grace Roman , un projet d’environ 4 milliards de dollars, a été propulsé depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa à Cap Canaveral, en Floride, à bord d’une fusée Falcon Heavy de SpaceX SPCX.O à travers un ciel bleu peu après le lever du soleil. Sa mission est prévue pour cinq ans, bien que la Nasa ait indiqué que le télescope pourrait disposer de suffisamment de carburant pour cinq années supplémentaires.

Le télescope, qui se positionnera en orbite au-delà de la Lune, est conçu pour étudier des énigmes cosmiques telles que l’énergie noire et la matière noire , tout en testant la gravité à très grande échelle et en recherchant des exoplanètes , comme on appelle les planètes situées au-delà de notre système solaire.

Le lancement de dimanche a marqué “une étape finale pour les ingénieurs, mais c’est un point de départ pour les scientifiques”, a déclaré Julie McEnery, scientifique en chef du projet Roman, aux journalistes lors d’une conférence de presse après le lancement. “J’ai l’impression d’être au bord d’un précipice, et nous sommes sur le point de faire un pas vers l’inconnu.”

À l’origine, cet observatoire avait été conçu pour un programme de satellites espions du National Reconnaissance Office (NRO), une branche de la communauté du renseignement américaine qui gère les satellites espions américains les plus puissants. Ce programme ayant dépassé son budget, il a été interrompu, et le NRO en a fait don à la Nasa en 2012, qui l’a réorienté vers l’exploration spatiale.

Roman voyagera dans l’espace vers un point orbital appelé “point de Lagrange 2”, situé à environ un million de miles (1,6 million de km) de la Terre.

Les scientifiques de la mission passeront les 90 prochains jours à le mettre en service et à préparer ses opérations scientifiques. Roman devrait transmettre ses premières images haute résolution “avant les vacances d’hiver”, a déclaré Jackie Townsend, responsable du projet du télescope Roman.

“UN NOM CONNU DE TOUS”

Roman s’appuiera sur les capacités d’autres observatoires en orbite, tels que le télescope spatial James Webb , lancé en 2021, et le télescope spatial Hubble , lancé en 1990.

“Je ne doute pas que Roman deviendra un nom connu de tous, au même titre que ces formidables instruments de découverte”, a déclaré aux journalistes Jared Isaacman, administrateur de la Nasa.

McEnery a indiqué que Roman possédait globalement la même sensibilité et la même netteté de vision que Hubble, mais qu’il explorerait le cosmos plus rapidement. Roman peut cartographier l’ensemble de notre Voie lactée en un mois, alors qu’il faudrait un siècle à Hubble, selon McEnery.

Au cours de la conférence de presse de dimanche, Isaacman a pris un appel du président Donald Trump et a placé le haut-parleur du téléphone près de son micro. Trump a déclaré que le lancement “était magnifique à la télévision”.

“Vous faites un travail fantastique, et c'est moi qui vous fournis tout cet argent”, a déclaré Trump, faisant référence au budget 2026 de la Nasa, d'environ 24 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, qui a survécu à une proposition antérieure de la Maison Blanche visant à réduire le financement de l'agence d'environ 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

L’administration Trump a tenté, tant au cours de son premier que de son deuxième mandat présidentiel, d’annuler le programme Roman ou d’en réduire le financement, mais le Congrès l’a maintenu. Son lancement a eu lieu neuf mois avant la date prévue, selon la Nasa.

“UNE SENSIBILITÉ EXQUISE”

Webb a apporté un nouvel éclairage sur les débuts de l’histoire de l’univers, en révélant notamment que les galaxies primordiales se sont formées plus tôt et étaient plus grandes qu’on ne le pensait auparavant. Webb peut observer sur de très grandes distances et remonter loin dans le temps, grâce au temps que met la lumière à se propager.

Roman, quant à lui, est capable de prendre des vues panoramiques. La Nasa compare Roman à un objectif grand angle et Webb à un zoom.

“Webb est conçu pour explorer l’univers en profondeur et avec une sensibilité exceptionnelle, ce qui nous permet de découvrir des phénomènes rares dans l’univers primitif”, a déclaré McEnery lors d’une précédente conférence de presse, tandis que Roman offre “une vision d’ensemble qui complète les observations en profondeur fournies par Webb”.

Roman contribuera à la compréhension de deux composantes cosmiques mystérieuses — l’énergie noire et la matière noire — en créant la carte 3D la plus complète de l’univers à ce jour. Son relevé principal, dont la réalisation prendra plus d’un an, couvrira plus de deux milliards de galaxies.

Le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années, a donné naissance à l’univers, qui n’a cessé de s’étendre depuis. Cette expansion s’accélère , une force invisible appelée énergie noire étant avancée comme cause hypothétique.

L’univers est composé de matière ordinaire — étoiles, planètes, gaz, poussière et tous les éléments que nous connaissons sur Terre — ainsi que de matière noire et d’énergie noire. La matière ordinaire représente peut-être 5% de l’univers. La matière noire, dont on connaît l’existence grâce à ses effets gravitationnels sur les galaxies et les étoiles, pourrait représenter environ 27%. L’énergie noire pourrait représenter environ 68%.

Selon la Nasa, l’utilisation de Roman pour mesurer l’attraction de la matière noire et la répulsion de l’énergie noire à travers l’univers permettra aux scientifiques de se rapprocher plus que jamais de la résolution de ces deux mystères.

Roman mènera également l’une des recherches les plus exhaustives jamais menées pour détecter des exoplanètes. Il devrait en découvrir des milliers et fournir le premier recensement statistique des systèmes planétaires similaires au nôtre.