La Nasa lance depuis la Floride le nouveau et puissant télescope spatial Roman

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* Le télescope a été lancé depuis Cap Canaveral, en Floride

* Le nouvel observatoire spatial phare de la Nasa succède à Webb et Hubble

* Roman offre une vue panoramique de l'espace et des vitesses de balayage élevées

* Le télescope a été lancé à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX

(Ajout de citations issues de la conférence de presse)

par Joey Roulette et Will Dunham

Le nouvel observatoire astronomique phare de la Nasa a été lancé dans l'espace depuis la Floride dimanche, avec pour mission d'élucider certains des plus grands mystères de l'astrophysique et de la cosmologie.

Le télescope spatial Nancy Grace Roman , un projet d'environ 4 milliards de dollars, a été propulsé depuis le Centre spatial Kennedy de la Nasa à bord d'une fusée Falcon Heavy de SpaceX SPCX.O à travers un ciel bleu juste après le lever du soleil, pour entamer une mission d'observation qui pourrait durer une décennie.

Le télescope, qui se positionnera au-delà de la Lune, est conçu pour étudier des énigmes cosmiques telles que l’énergie noire et la matière noire , tout en testant la gravité à très grande échelle et en recherchant des exoplanètes , nom donné aux planètes situées au-delà de notre système solaire.

Le lancement de dimanche a marqué "une étape finale pour les ingénieurs, mais c’est un point de départ pour les scientifiques", a déclaré Julie McEnery, scientifique en chef du projet du télescope Roman, aux journalistes lors d’une conférence de presse après le lancement. "J’ai l’impression d’être au bord d’un précipice, et nous sommes sur le point de faire un pas vers l’inconnu."

Roman voyagera dans l'espace vers une position orbitale appelée point de Lagrange 2, située à environ un million de miles (1,6 million de km) de la Terre. Sa mission est prévue pour une durée de cinq ans, bien que l'agence spatiale américaine ait indiqué que le télescope pourrait disposer de suffisamment de carburant pour cinq années supplémentaires.

Les scientifiques de la mission passeront les 90 prochains jours à mettre le vaisseau spatial en service et à préparer l’observatoire pour ses opérations scientifiques. Il devrait transmettre ses premières images haute résolution "avant les vacances d’hiver", a déclaré aux journalistes Jackie Townsend, responsable du projet du télescope Roman.

Roman s’appuiera sur les capacités d’autres observatoires en orbite, tels que le télescope spatial James Webb , lancé en 2021, et le télescope spatial Hubble , lancé en 1990.

"Ce sera comme si Hubble et James Webb jetaient un coup d’œil à l’univers à travers le trou d’une serrure, tandis que Nancy Grace Roman enfoncerait la porte", a déclaré samedi aux journalistes Nicola Fox, directrice de la Direction des missions scientifiques de la Nasa.

"Roman possède globalement la même sensibilité et la même netteté de vision que Hubble, mais nous balayons le ciel beaucoup plus rapidement", a expliqué Julie McEnery, scientifique en chef du projet Roman au Centre de vol spatial Goddard de la Nasa, dans le Maryland, lors d’une conférence de presse en juillet.

Mme McEnery a précisé qu’un mois d’observations de Roman permettait de cartographier l’intégralité de notre galaxie.

"Un mois d’observations pour balayer notre Voie lactée prendrait environ un siècle avec Hubble", a précisé Mme McEnery.

OBJECTIFS GRAND-ANGLE ET ZOOM

Webb a permis de mieux comprendre les débuts de l’histoire de l’univers, en révélant notamment que les galaxies primordiales se sont formées plus tôt et étaient plus grandes qu’on ne le pensait auparavant. Webb est capable d’observer sur de vastes distances et de remonter loin dans le temps, en raison du temps que met la lumière pour se déplacer.

Roman, quant à lui, est capable de prendre des vues panoramiques. La Nasa compare Roman à un objectif grand angle et Webb à un zoom.

"Webb est conçu pour explorer l’univers en profondeur et avec une sensibilité exceptionnelle, ce qui nous permet de découvrir des phénomènes rares dans l’univers primitif", a déclaré McEnery, tandis que Roman offre "une vision d’ensemble qui complète les observations en profondeur fournies par Webb".

Roman contribuera à la compréhension de deux composantes cosmiques mystérieuses — l’énergie noire et la matière noire — en créant la carte 3D la plus complète de l’univers à ce jour. Son relevé principal, dont la réalisation prendra plus d’un an, couvrira plus de deux milliards de galaxies.

Le Big Bang, survenu il y a environ 13,8 milliards d’années, a donné naissance à l’univers, qui n’a cessé de s’étendre depuis lors. En 1998, les scientifiques ont révélé que cette expansion s’accélérait en réalité , une force invisible appelée énergie noire étant avancée comme cause hypothétique.

L’univers est composé de matière ordinaire — étoiles, planètes, gaz, poussière et tout ce qui nous est familier sur Terre — ainsi que de matière noire et d’énergie noire. La matière ordinaire représente peut-être 5 % de la composition totale. La matière noire, dont on connaît l’existence grâce à ses effets gravitationnels sur les galaxies et les étoiles, pourrait représenter environ 27 %. L’énergie noire pourrait représenter environ 68 %.

Selon la Nasa, l’utilisation de Roman pour mesurer l’attraction de la matière noire et la poussée de l’énergie noire à travers l’univers permettra aux scientifiques de se rapprocher plus que jamais de la résolution de ces deux mystères.

Roman mènera également l’une des recherches les plus exhaustives jamais menées sur les exoplanètes. Il devrait en découvrir des milliers et fournir le premier recensement statistique des systèmes planétaires similaires au nôtre.

"L’un des aspects les plus passionnants de Roman réside dans son potentiel de découverte. Historiquement, les grands observatoires astronomiques ont souvent réalisé leurs avancées les plus importantes dans des domaines que les scientifiques n’avaient pas anticipés avant leur lancement", a déclaré à Reuters le cosmologiste Mustapha Ishak de l’université du Texas à Dallas, membre de la collaboration scientifique de Roman.

L'administration du président Donald Trump a tenté, tant au cours de son premier que de son deuxième mandat, de réduire ou de supprimer le financement de Roman, mais le Congrès l'a maintenu. Le lancement de Roman intervient neuf mois avant la date prévue, selon la Nasa.