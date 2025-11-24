La Nasa et Boeing modifient le contrat Starliner pour réduire le nombre de missions

(Correction de la source de Boeing à la Nasa dans les paragraphes 1-2)

La Nasa et Boeing BA.N modifient le contrat relatif au vaisseau spatial Starliner afin de réduire le nombre de missions de six à quatre, a déclaré l'agence spatiale américaine dans un communiqué lundi.

La prochaine mission du Starliner se fera "sans équipage", a précisé la Nasa.