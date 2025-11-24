 Aller au contenu principal
La Nasa et Boeing modifient le contrat Starliner pour réduire le nombre de missions
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 19:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de la source de Boeing à la Nasa dans les paragraphes 1-2)

La Nasa et Boeing BA.N modifient le contrat relatif au vaisseau spatial Starliner afin de réduire le nombre de missions de six à quatre, a déclaré l'agence spatiale américaine dans un communiqué lundi.

La prochaine mission du Starliner se fera "sans équipage", a précisé la Nasa.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

