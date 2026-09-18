La NASA envisage de nouvelles missions pour le Starliner de Boeing

La NASA discute avec Boeing de la possibilité de confier au Starliner au moins dix nouvelles missions au cours des prochaines années, selon le Wall Street Journal. Ces échanges montrent que l'agence souhaite continuer à disposer d'un deuxième prestataire américain pour les vols habités, aux côtés de SpaceX, malgré les difficultés rencontrées par le vaisseau de Boeing.

Boeing et SpaceX avaient été sélectionnés en 2014 pour développer des systèmes capables d'acheminer régulièrement des astronautes vers la Station spatiale internationale depuis les Etats-Unis. La NASA cherche ainsi à maintenir deux solutions indépendantes pour ses missions en orbite terrestre basse. L'agence n'a pas détaillé les discussions en cours, mais a indiqué au quotidien américain préparer de nouveaux plans pour assurer une présence durable dans cette zone.

Le Starliner avait connu plusieurs problèmes techniques lors de son vol d'essai habité en 2024, conduisant la NASA à ramener la capsule sur Terre sans équipage. Les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams avaient finalement regagné la Terre à bord d'un Crew Dragon de SpaceX, après un séjour de plus de neuf mois dans l'ISS alors que leur mission devait initialement durer dix jours.

Ces discussions interviennent alors que la NASA vient de renforcer parallèlement son partenariat avec SpaceX. L'agence a accordé vendredi 946 millions de dollars supplémentaires à l'entreprise pour trois nouvelles missions habitées vers l'ISS, prolongeant ses vols jusqu'en 2030. Une relance opérationnelle du Starliner permettrait à la NASA de conserver Boeing comme deuxième option américaine pour le transport de ses équipages.