La Nasa attribue des contrats d'atterrisseurs lunaires à Astrobotic, Firefly et Intuitive Machines dans le cadre du projet de base lunaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a annoncé mardi que trois entreprises — Astrobotic, Firefly Aerospace FLY.O et Intuitive Machines
LUNR.O — s'étaient vu attribuer des contrats visant à envoyer davantage d'atterrisseurs lunaires sans équipage à la surface de la Lune dans le cadre du projet de base lunaire Artemis de l'agence.
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