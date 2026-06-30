La Nasa attribue des contrats d'atterrisseurs lunaires à Astrobotic, Firefly et Intuitive Machines dans le cadre du projet de base lunaire

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L'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a annoncé mardi que trois entreprises — Astrobotic, Firefly Aerospace FLY.O et Intuitive Machines

LUNR.O — s'étaient vu attribuer des contrats visant à envoyer davantage d'atterrisseurs lunaires sans équipage à la surface de la Lune dans le cadre du projet de base lunaire Artemis de l'agence.