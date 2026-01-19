 Aller au contenu principal
La moitié du programme de rachat d'actions de Heineken réalisé
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 13:48

Heineken indique avoir racheté 10,57 millions de ses propres actions jusqu'au 16 janvier, représentant un montant total d'environ 750 millions d'euros, dans le cadre de son programme de rachat d'actions pour 1,5 MdEUR annoncé le 12 février dernier.

La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 124 190 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 67,28 euros, ainsi que 159 495 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.

