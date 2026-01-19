La moitié du programme de rachat d'actions de Heineken réalisé
information fournie par Zonebourse 19/01/2026 à 13:48
La semaine dernière, le brasseur néerlandais -détenteur aussi des marques Fischer, Pelforth ou Desperados- a acquis 124 190 actions sur le marché, à un prix unitaire moyen de 67,28 euros, ainsi que 159 495 actions auprès de son actionnaire principal Heineken Holding.
Valeurs associées
|67,360 EUR
|Euronext Amsterdam
|-1,12%
A lire aussi
-
Le tabloïd Daily Mail a eu recours à des pratiques illégales de manière "systématique" pour obtenir des informations sur la vie privée du prince Harry et d'autres personnalités, a accusé lundi leur avocat au premier jour d'un procès devant la Haute Cour de Londres. ... Lire la suite
-
Les marchés financiers s’apprêtent à absorber une avalanche d’indicateurs et d’événements majeurs, du Forum de Davos aux publications de résultats américains. Entre incertitudes autour de la future présidence de la Fed, tensions politiques à Washington, croissance ... Lire la suite
-
Le FMI révise à la hausse ses prévisions de croissance mondiale en 2026 malgré les tensions persistantes
La croissance économique mondiale continue de résister aux tensions géopolitiques et commerciales persistantes et devrait faire mieux qu'attendu en 2026, puis rester à des niveaux proches l'année suivante, selon les données publiées lundi par le Fonds monétaire ... Lire la suite
-
La Première ministre italienne a déclaré dimanche que la menace américaine d'imposer des droits de douane contre les pays "contribuant à la sécurité du Groenland" serait "une erreur".
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer