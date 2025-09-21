 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,59
-0,01%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La moitié des vols au départ de Bruxelles annulés lundi
information fournie par Reuters 21/09/2025 à 16:00

L'aéroport de Bruxelles a demandé aux compagnies aériennes d'annuler la moitié des vols prévus lundi au départ de la capitale belge, les problèmes de système d'enregistrement automatisé résultant d'une cyberattaque survenue vendredi n'ayant pas encore été résolus.

Un porte-parole de Brussels Airport a déclaré que Collins Aerospace RTX.N , le fournisseur du système, n'était pas encore en mesure de fournir une version actualisée et sécurisée du logiciel nécessaire pour reprendre un fonctionnement normal.

La cyberattaque perturbe le fonctionnement des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres-Heathrow depuis le début du week-end, les compagnies aériennes étant contraintes d'utiliser des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, ce qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols.

(Sabine Siebold ; version française Tangi Salaün)

Valeurs associées

RTX
158,220 USD NYSE +0,03%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot, réagit à l'annonce du Premier ministre britannique Keir Starmer reconnaissant officiellement l'Etat de Palestine, le 21 septembre 2025 à Londres ( AFP / JUSTIN TALLIS )
    Le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie reconnaissent l'Etat de Palestine
    information fournie par AFP 21.09.2025 16:59 

    Le Royaume-Uni, l'Australie et le Canada ont officiellement reconnu dimanche l'Etat de Palestine, à la veille d'annonces similaires d'autres pays, une décision historique dénoncée par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme un "danger" pour l'existence ... Lire la suite

  • Manifestation à Brasilia contre l'impunité des parlementaires
    Manifestation à Brasilia contre l'impunité des parlementaires
    information fournie par AFP Video 21.09.2025 16:39 

    Des milliers de personnes se rassemblent à Brasilia pour manifester contre un projet de loi très décrié visant à augmenter l'immunité des parlementaires et rejeter une possible amnistie de l'ex-président Jair Bolsonaro. Le texte approuvé mardi par la chambre des ... Lire la suite

  • Présidentielles 2027: "tourner une page, celle du chaos" (Attal)
    Présidentielles 2027: "tourner une page, celle du chaos" (Attal)
    information fournie par AFP Video 21.09.2025 16:37 

    "Les Français attendent 2027 avec impatience pour tourner une page, celle du chaos, celle des vieilles recettes du passé, celle des vieux schémas, des vieux réflexes", déclare Gabriel Attal, secrétaire général de Renaissance, lors du meeting de clôture des Universités ... Lire la suite

  • Université d'été de Renaissance: arrivée de Gabriel Attal
    Université d'été de Renaissance: arrivée de Gabriel Attal
    information fournie par AFP Video 21.09.2025 16:37 

    Gabriel Attal effectue sa rentrée à Arras à la tête de Renaissance, le parti fondé en 2016 par Emmanuel Macron, de nouveau au cœur de l'équation politique avec l'arrivée de Sébastien Lecornu à Matignon. IMAGES

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank