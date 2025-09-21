La moitié des vols au départ de Bruxelles annulés lundi

L'aéroport de Bruxelles a demandé aux compagnies aériennes d'annuler la moitié des vols prévus lundi au départ de la capitale belge, les problèmes de système d'enregistrement automatisé résultant d'une cyberattaque survenue vendredi n'ayant pas encore été résolus.

Un porte-parole de Brussels Airport a déclaré que Collins Aerospace RTX.N , le fournisseur du système, n'était pas encore en mesure de fournir une version actualisée et sécurisée du logiciel nécessaire pour reprendre un fonctionnement normal.

La cyberattaque perturbe le fonctionnement des aéroports de Bruxelles, Berlin et Londres-Heathrow depuis le début du week-end, les compagnies aériennes étant contraintes d'utiliser des procédures manuelles d'enregistrement et d'embarquement, ce qui a entraîné de nombreux retards et annulations de vols.

(Sabine Siebold ; version française Tangi Salaün)