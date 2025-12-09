La moitié de Kyiv plongée dans l'obscurité après des frappes russes, dit le ministère de l'Energie

Près de la moitié des habitants de Kyiv, la capitale ukrainienne, étaient privés d'électricité mardi après une attaque russe contre le système énergétique du pays, a déclaré le ministère ukrainien de l'Energie.

"La situation à Kyiv reste l'une des plus difficiles - actuellement, jusqu'à 50% des consommateurs de la capitale sont privés d'électricité", a déclaré le ministère sur Telegram.

La Russie a augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques envers les infrastructures énergétiques ukrainiennes ces derniers mois, ciblant à la fois les installations de production d'énergie et les systèmes de transmission d'électricité.

En raison de ces attaques, l'opérateur ukrainien du réseau électrique Ukrenergo est obligé de restreindre l'approvisionnement des consommateurs, plongeant des régions entières dans l'obscurité.

À Kyiv notamment, les habitants n'ont eu de l'électricité qu'une dizaine d'heures par jour au cours de la semaine écoulée. Les coupures de courant affectent également l'approvisionnement en eau et en chauffage.

L'Ukraine exploite trois centrales nucléaires, qui produisent plus de 50% de l'électricité totale. Ces centrales sont également obligées de réduire leur production en raison des dommages subis par les lignes électriques.

