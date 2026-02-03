 Aller au contenu principal
La mission lunaire Artemis 2 reportée en mars après une fuite d'hydrogène liquide-Nasa
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 13:11

Le départ de la mission lunaire Artemis 2, prévu cette semaine, a été retardé en raison d'une fuite d'hydrogène liquide lors d'une importante "répétition générale", a déclaré mardi la Nasa, disant désormais viser une fenêtre de lancement en mars.

La mission, qui prévoit d'envoyer quatre astronautes autour de la Lune, est la deuxième du programme lunaire Artemis après un vol sans équipage en 2022. Le programme, d'un coût de plusieurs milliards de dollars, cherche à envoyer des humains sur la Lune.

Le vol Artemis 2 sera le premier à emmener des astronautes autour de la Lune pour un voyage de 10 jours, aux frontières de l'exploration humaine de l'espace.

La fuite ayant causé l'annulation du départ cette semaine s'est produite dans une interface "utilisée pour acheminer le propergol cryogénique vers le cœur de la fusée", a déclaré la Nasa.

Les astronautes qui devaient s'envoler ont été relâchés de quarantaine, a ajouté l'administration américaine de l'aéronautique et de l'espace.

"Ces tests sont conçus pour mettre en évidence les problèmes avant le vol et préparer le jour du lancement avec la plus grande probabilité de succès", a déclaré Jared Isaacman, administrateur de la Nasa, sur X.

"Nous prévoyons d'effectuer une nouvelle 'répétition générale' avant de viser la fenêtre de lancement prévue en mars", a-t-il ajouté.

La mission Artemis 2, composée de trois astronautes américains et d'un Canadien, est un test préliminaire au premier alunissage de la Nasa depuis 1972.

"Avec plus de trois ans entre les lancements de la fusée Space Launch System (SLS), nous nous attendions tout à fait à rencontrer des difficultés", a déclaré Jared Isaacman.

"C'est précisément pour cette raison que nous effectuons une 'répétition générale'".

Le test a également été marqué par des coupures audio intermittentes au sol et des opérations de fermeture prolongées pour la capsule Orion de la mission, a-t-il ajouté.

(Rédigé par Shubham Kalia à Bangalore; version française Etienne Breban; édité par Augustin Turpin)

