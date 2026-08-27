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La microcapitalisation BranchOut Food chute suite à ses projets d'émission d'actions
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 13:24
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de BranchOut Food ( BOF.O ), fabricant de fruits et légumes déshydratés, ont chuté de 8,8% à 3,51 dollars en pré-ouverture, suite à l'annonce d'une levée de fonds ** Mercredi en fin de journée, BOF a lancé une offre d'actions auprès de plusieurs investisseurs; le montant de l'opération n'a pas été divulgué

** La société a l’intention d’utiliser le produit net de l’opération pour son fonds de roulement et à des fins générales

** Basée à Bend, dans l’Oregon, BOF compte environ 15,3 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière d’environ 60 millions de dollars

** Lake Street Capital Markets pilote l'offre proposée

** L'action BOF a clôturé en baisse de 3% mercredi, ramenant sa progression depuis le début de l'année à 21%

** Le titre fait l'objet d'un volume d'échanges très faible; selon les données de LSEG, le volume moyen sur 30 jours est d'environ 21 000 actions et celui sur 90 jours d'environ 70 000 actions

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BRANCHOUT FOOD
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 13:24:41.

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