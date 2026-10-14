La menace de droits de douane de Trump a entraîné une accumulation massive de cuivre aux États-Unis, mais ses effets s'estompent

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* Les entrepôts du Comex détiennent 70% des stocks mondiaux de cuivre visibles

* L'écart entre les cours du cuivre sur le Comex et le LME a atteint un niveau record l'année dernière

* Les stocks de cuivre américains s'élèvent à 1,6 million de tonnes, selon Macquarie

par Pratima Desai

La menace de droits de douane brandie par le président Donald Trump a contribué à constituer des stocks de cuivre de plus d’un million de tonnes métriques aux États-Unis sans dépenser d’argent public, mais les flux ralentissent alors que les opérateurs attendent une décision concernant ces droits.

La perspective de ces droits de douane a conduit les entrepôts agréés par le Comex aux États-Unis à détenir environ 70% des stocks mondiaux de cuivre visibles. Cela a entraîné des pénuries ailleurs, alimentant une flambée des prix malgré un excédent mondial.

« Seuls les négociants s’enrichissent. Ils auraient pu se procurer du cuivre à moindre coût. Ils auraient pu discrètement rassembler du métal partout dans le monde sur le marché hors bourse », a déclaré Tom Price, analyste chez Panmure Liberum.

La question de savoir si et quand des droits de douane seront imposés sur les importations américaines, et si cette possibilité continuera d’attirer le cuivre, sera un sujet central de discussion lors de la LME Week, le rassemblement annuel du secteur à Londres, qui débutera le 18 octobre.

Les négociants expédient du cuivre vers les États-Unis depuis que Donald Trump a ordonné, en février de l’année dernière, une étude sur la possibilité d’instaurer des droits de douane, ce qui a propulsé les cours du Comex HGc1 à des niveaux records, atteignant 6,83 dollars la livre, soit 15.057 dollars la tonne, le 22 septembre.

Cela a créé un arbitrage positif — un écart de prix — en faveur du cuivre du Comex par rapport à celui du London Metal Exchange CMCU3 , une fois les coûts, notamment le fret et l’assurance, déduits.

Cet arbitrage LMECMXCUc3 a atteint un pic record supérieur à 3.000 dollars la tonne en juillet de l’année dernière. Depuis lors, il est resté suffisamment élevé pour rendre rentable l’exportation de cuivre vers les États-Unis, mais pas en permanence. L’arbitrage s’élève désormais à environ 310 dollars la tonne.

« Les États-Unis ont constitué un stock de cuivre sans dépenser l’argent des contribuables, grâce à leur politique et à la menace quasi existentielle de droits à l’importation », a déclaré Charles Cooper, analyste chez Wood Mackenzie.

« Mais l’arbitrage s’est effondré, de sorte que l’intérêt à continuer d’acheminer du cuivre vers les États-Unis est désormais bien moindre. »

LA DATE LIMITE DE DÉCISION EN JANVIER APPROCHE À GRANDS PAS

Le ministère américain du Commerce devait rendre son rapport sur le marché intérieur du cuivre avant le 30 juin afin que Donald Trump puisse décider s’il fallait imposer un droit de douane de 15% sur les importations de cuivre raffiné à compter du 1er janvier 2027, ce droit devant passer à 30% en 2028.

Mais aucune décision n’a été annoncée.

Selon Alice Fox, analyste chez Macquarie, le scénario le plus probable est que la date butoir de janvier passe sans qu’une décision ne soit prise, laissant la question des droits de douane en suspens.

« Cela entraînerait probablement une baisse de l’arbitrage à court terme, avant un retour aux niveaux actuels… pas tout à fait assez élevés pour encourager l’importation de métal supplémentaire, mais suffisamment pour maintenir les stocks de métal aux États-Unis », a déclaré Mme Fox.

Macquarie estime que les stocks de cuivre aux États-Unis, cotés en bourse et hors bourse, s’élèvent désormais à environ 1,6 million de tonnes.

Depuis fin février de l’année dernière, les stocks de cuivre du Comex ont grimpé de près de 750% pour atteindre plus de 714.000 tonnes.

Les stocks de cuivre entreposés dans les entrepôts de la LME à La Nouvelle-Orléans et à Baltimore ont bondi de 44% depuis la mi-août pour atteindre près de 130.000 tonnes.

Les stocks de cuivre du Comex, de la Bourse à terme de Shanghai et du LME totalisent globalement plus d’un million de tonnes.

IMPORTANT EXCÉDENT AUX ÉTATS-UNIS

Les États-Unis disposent désormais de bien plus de cuivre que nécessaire, un excédent que M. Price, de Panmure Liberum, estime à 1,6 million de tonnes cette année.

Les chiffres fournis par le prestataire d’informations Trade Data Monitor montrent que les États-Unis ont importé plus de 1,62 million de tonnes de cuivre l’année dernière, soit une hausse de 80% par rapport à 2024.

L'US Geological Survey a estimé la production américaine à 1 million de tonnes l'année dernière, ce qui laisse les États-Unis avec un excédent. Les analystes s'attendent à une situation similaire cette année.

Pour que l’excédent de métal soit exporté, les cours au LME et à la Bourse à terme de Shanghai devraient être nettement supérieurs à ceux du Comex. Cela ne se produira que lorsque les pénuries en dehors des États-Unis deviendront critiques.

« Lorsque les opérateurs constateront des excédents aux États-Unis et de graves pénuries, les cours du cuivre aux États-Unis et au LME s'ajusteront en conséquence », a déclaré M. Price.