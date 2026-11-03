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La Mauritanie signe deux contrats offshore avec Murphy Oil
information fournie par Reuters 03/11/2026 à 18:43

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère mauritanien de l'Énergie a signé mardi deux contrats de partage de production avec la société américaine Murphy Oil MUR.N concernant les blocs offshore C10 et Tiof, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Murphy Oil et Chariot Oil CHARC.L avaient déposé en juillet une demande auprès du gouvernement pour obtenir l'accès à trois blocs offshore, a indiqué un responsable du secteur de l'énergie. Ce même mois, la Mauritanie avait accordé au promoteur saoudien ACWA Power 2082.SE une concession de 25 ans pour la construction d'une nouvelle centrale électrique au gaz d'une puissance de 230 mégawatts.

La Mauritanie et le Sénégal souhaitent exploiter les vastes ressources gazières offshore du projet Greater Tortue Ahmeyim, exploité par BP BP.L en partenariat avec Kosmos Energy

KOS.N , ainsi que d’autres gisements, afin d’exporter du gaz naturel liquéfié et de dynamiser leurs industries nationales.

“Cette signature … donne un élan décisif à la relance de l’exploration offshore, au développement du potentiel pétrolier et gazier du pays et au renforcement des partenariats avec des sociétés pétrolières et gazières de renommée mondiale”, a déclaré le ministère.

L’accord a été signé dans la capitale, Nouakchott, entre le ministre de l’Énergie et du Pétrole, Mohamed Abdel Vetah, et Olson Christopher Charles, vice-président senior chargé de l’exploration et du sous-sol chez Murphy, qui a annoncé le mois dernier le succès d’une campagne d’évaluation en Côte d’Ivoire.

La société, dont le siège social est situé à Houston, au Texas, n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations.

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