information fournie par Reuters • 25/06/2026 à 23:13

La marque de vêtements Reformation dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La marque de vêtements Reformation a déposé jeudi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.