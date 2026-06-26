La marque de prêt-à-porter féminin Reformation annonce une hausse de son chiffre d'affaires dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis

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Reformation, enseigne de prêt-à-porter féminin soutenue par des fonds d'investissement privés, a annoncé jeudi une hausse de son chiffre d'affaires annuel dans son dossier d'introduction en bourse aux États-Unis.

La société, basée à Vernon, en Californie, a enregistré un chiffre d’affaires de 507,1 millions de dollars pour l’exercice clos le 27 décembre 2025, contre 438,2 millions de dollars l’année précédente, tandis que son bénéfice net a reculé à 12,6 millions de dollars, contre 33 millions de dollars.

Le marché américain des introductions en bourse connaît un regain d’activité, avec une vague d’entreprises qui se présentent pour coter leurs actions afin de tirer parti de la confiance croissante des investisseurs, après une brève période d’accalmie en mars.

Fondée en 2009 à Los Angeles en tant que boutique de vêtements vintage, Reformation se positionne comme une marque de mode durable qui conçoit et commercialise des vêtements et accessoires pour femmes via ses canaux de vente directe aux consommateurs, notamment le commerce en ligne et les magasins physiques.

La marque a bénéficié d’une grande visibilité auprès de célébrités de premier plan, des personnalités telles que Taylor Swift et Kendall Jenner ayant été vues portant ses créations.

L’entreprise réalise environ 90% de son chiffre d’affaires directement via ses canaux de vente directe aux consommateurs, les acheteurs réguliers représentant la majeure partie de ses revenus, précise le dossier d’introduction en bourse.

La société de capital-investissement Permira a acquis une participation majoritaire dans Reformation en 2019 et continuera d’exercer une influence significative sur l’entreprise après son introduction en bourse prévue, ajoute le document.

Le distributeur prévoit d’utiliser une partie du produit de l’opération pour rembourser sa dette et racheter des actions à certains investisseurs existants.

J.P. Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et RBC Capital Markets figurent parmi les chefs de file de l’opération.

La société a l'intention de coter ses actions à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole "REF".