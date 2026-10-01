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La Marine américaine attribue à Raytheon (filiale de RTX) un contrat de 24,4 milliards de dollars pour le missile Standard Missile-6, dans un contexte d’inquiétudes concernant les stocks
information fournie par Reuters 01/10/2026 à 23:51

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations contextuelles dans les paragraphes 4 à 7)

par Mike Stone

La division Raytheon de RTX a remporté un contrat pluriannuel d'une valeur pouvant atteindre 24,4 milliards de dollars pour la production de missiles intercepteurs Standard Missile-6 destinés à la Marine américaine, a annoncé jeudi cette dernière, alors que le Pentagone s'efforce de reconstituer ses stocks de munitions épuisés par les conflits au Moyen-Orient .

Ce contrat de cinq ans, assorti de deux années optionnelles supplémentaires, a précisé la Marine, vise à assurer un approvisionnement régulier et fiable en SM-6, un missile capable de mener à la fois des frappes offensives et des missions de défense antimissile.

L'attribution du contrat SM-6 est la dernière d'une série de contrats importants portant sur des munitions que le Pentagone a conclus cette année afin de faire pression sur les sous-traitants pour qu'ils augmentent plus rapidement leur production. Elle fait suite à un accord pluriannuel provisoire de 20,7 milliards de dollars portant sur les missiles air-air AMRAAM de Raytheon conclu fin septembre, ainsi qu'à un contrat de 58,6 milliards de dollars portant sur des intercepteurs Patriot attribué à Lockheed Martin LMT.N en juillet.

Ces accords de production visent à inciter les sous-traitants à accélérer l’augmentation de leur production. Ils s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large de l’administration Trump visant à privilégier la production d’armes au détriment des rendements pour les actionnaires.

Les dirigeants du secteur ont averti que le Congrès n’avait pas encore alloué les fonds nécessaires à ces contrats, ce qui signifie que les sous-traitants pourraient ne pas être en mesure d’investir à grande échelle dans les composants et les installations tant que les législateurs n’auront pas pris de décision.

RTX RTX.N a déclaré avoir investi massivement pour répondre à la demande croissante. L'entreprise a renforcé ses effectifs qualifiés, consolidé ses partenariats au sein de la base industrielle de défense et automatisé sa production, dans le but d'augmenter considérablement sa production pour répondre aux besoins à court et à long terme.

Raytheon affirme que le SM-6 est la seule arme ayant fait ses preuves au combat capable d’assurer la lutte aérienne, la lutte anti-surface et la défense contre les missiles balistiques. Il a été tiré à partir de divers navires de la Marine ainsi que depuis des lanceurs terrestres.

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