La Malaisie ne franchira pas les "lignes rouges" dans les négociations tarifaires avec les États-Unis, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte, ajout des commentaires du ministre, détails et contexte tout au long de l'article)

La Malaisie ne franchira pas certaines "lignes rouges" dans ses négociations avec les États-Unis, a déclaré mercredi son ministre du commerce, alors que le pays poursuit ses pourparlers avec Washington en vue d'abaisser les droits de douane de 25 % imposés sur ses exportations. Le ministre de l'investissement, du commerce et de l'industrie, Tengku Zafrul Aziz, a refusé d'entrer dans le détail de ces limites, invoquant des accords de non-divulgation, mais il a déclaré que les États-Unis avaient formulé des exigences qui empiétaient sur les intérêts nationaux et la souveraineté de la Malaisie. Ces demandes concernaient les politiques et les lois nationales de la Malaisie dans des domaines tels que les taxes numériques, le commerce électronique, les normes médicales, la certification halal et les marchés publics. "Nous ne voulons pas conclure un accord pour le plaisir de conclure un accord", a-t-il déclaré aux journalistes. "Si l'accord ne profite pas à la Malaisie, nous ne devrions pas conclure d'accord... Nous devons être fermes sur ce point." Tengku Zafrul avait précédemment déclaré au sommet Reuters NEXT Asia à Singapour que la Malaisie n'avait pas l'intention de prendre des mesures de rétorsion contre les droits de douane de 25 % prélevés sur ses exportations vers les États-Unis et qu'elle était "toujours optimiste" quant à la conclusion d'un accord commercial avant le 1er août, date à laquelle les droits de douane devaient entrer en vigueur.

Les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Malaisie après la Chine, ainsi que sa première destination d'exportation, en particulier pour les semi-conducteurs et les produits électroniques.

Lors d'une conférence de presse ultérieure, il a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi les droits de douane américains sur la Malaisie avaient été portés de 24 % à 25 %, mais il a affirmé que le pays était déterminé à équilibrer ses échanges avec Washington et qu'il était persuadé que toutes les questions en suspens dans les négociations pourraient être résolues. "Si vous me posez la question... Je penche pour plus de 50 % (de chances) d'aboutir. Mais le calendrier est essentiel", a-t-il déclaré, faisant référence à la date de mise en œuvre du 1er août, qui a été repoussée par rapport à la date initiale du 9 juillet. Tengku Zafrul a indiqué que l'équipe de négociation de la Malaisie s'était entretenue avec ses homologues américains à au moins 25 occasions et s'était engagée à améliorer la protection de l'environnement et du travail, à encourager la numérisation et à sécuriser les flux de données transfrontaliers. L'offre de la Malaisie aux États-Unis comprend également l'achat d'au moins 30 nouveaux avions Boeing pour la compagnie nationale Malaysia Airlines, ainsi que des accords dans les semi-conducteurs et la technologie, a-t-il ajouté.