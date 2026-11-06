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La maison mère de British Airways plombée par les prix du carburant
information fournie par Boursorama avec AFP 06/11/2026 à 10:35

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( AFP / DANIEL LEAL )

( AFP / DANIEL LEAL )

Le groupe IAG, propriétaire de British Airways et Iberia, a annoncé vendredi un bénéfice en recul de 12,2 % au troisième trimestre, pénalisé par la flambée du carburant et les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient.

Le bénéfice après impôts s'affiche à 1,231 milliard d'euros, contre 1,402 milliard à la même période l'an passé.

Le chiffre d'affaires est lui en hausse de 4,5 % à 9,744 milliards d'euros.

"La bonne tenue des tarifs a été contrebalancée par une baisse des capacités, l'impact de perturbations ponctuelles et, en particulier, par la hausse des prix du kérosène", explique IAG dans son communiqué.

La facture de carburant du groupe a bondi de 30,4 % sur le trimestre, sous l'effet de la hausse des prix du kérosène, à cause du conflit au Moyen-Orient et des perturbations des exportations pétrolières via le détroit d'Ormuz.

Les hostilités ont "conduit les compagnies aériennes du groupe à suspendre rapidement leurs vols vers les destinations situées dans la zone directement touchée, notamment Abou Dhabi, Amman, Bahreïn, Doha, Dubaï et Tel-Aviv", explique IAG, soulignant que "le Moyen-Orient représente environ 3 %" de sa capacité.

"Au cours des derniers mois, le groupe a élaboré divers plans visant à reprendre les vols vers des destinations du Moyen-Orient, avec un programme moins dense qu'auparavant, mais la persistance du conflit dans la région a entraîné le report du rétablissement des capacités ou une reprise à une échelle plus réduite que prévu", souligne-t-il.

L'entreprise a également été affectée par des perturbations du contrôle aérien, notamment chez le prestataire britannique NATS.

"IAG a de nouveau fait preuve de résilience ce trimestre", estime son directeur général, Luis Gallego, cité dans le communiqué.

"Grâce aux mesures que nous prenons, les perspectives pour le reste de l’année, ainsi que pour le début de l'année prochaine, sont positives."

Le groupe continue de prévoir "une bonne croissance du chiffre d’affaires" et indique que 85 % des réservations attendues pour le quatrième trimestre sont déjà acquises.

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