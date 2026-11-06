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Getlink : le trafic reprend de la vitesse, les analystes gardent le frein
information fournie par Zonebourse 06/11/2026 à 10:57

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Les navettes de Getlink ont vu leur trafic progresser de 6% en octobre. Une embellie saluée par AlphaValue et Jefferies, qui restent prudents sur ses retombées financières.

La reprise s'installe sous la Manche. Getlink a transporté 105 411 camions et 162 655 véhicules de tourisme en octobre, en hausse de 6,4% et de 5,7% sur un an.

Pour AlphaValue, le fret donne le signal le plus solide : sa progression résiste à un jour ouvré de moins, tandis que les passagers profitent d'un samedi supplémentaire. Le bureau juge les prévisions annuelles de trafic camions prudentes, puisqu'elles supposeraient une baisse de 7% des volumes en novembre et décembre.

La rentabilité reste à confirmer

Mais davantage de trafic ne garantit pas davantage de bénéfices. AlphaValue rappelle qu'au premier semestre, à taux de change constant, 18 millions d'euros de chiffre d'affaires supplémentaires chez Eurotunnel ne se sont traduits que par un million d'euros d'EBITDA supplémentaire

"Nous voyons un potentiel de révision à la hausse des estimations de chiffre d'affaires, mais pas encore de celles d'EBITDA", résume le bureau, dans une note d'analyse du 6 novembre. L'objectif d'EBITDA de Getlink, compris entre 835 et 870 MEUR, reste d'ailleurs inférieur au consensus de 877 MEUR d'avant la publication du troisième trimestre. AlphaValue attend ainsi "une réaction positive modérée du cours de Bourse".

De son côté, Jefferies salue également la dynamique, avec un cinquième mois consécutif de croissance pour les camions. Le bureau décrit un environnement opérationnel favorable malgré les prix élevés de l'énergie et du carburant, mais ne franchit pas le pas d'un conseil à l'achat. Il maintient sa recommandation "conserver".

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