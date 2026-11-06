Balenciaga nomme Martine Rose à la création et retourne à l'esprit Demna

La créatrice britannique Martine Rose à New York le 11 septembre 2022 ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Jamie McCarthy )

La Britannique Martine Rose, issue d'une famille jamaïcaine, a été nommée vendredi directrice de la création de Balenciaga, fameuse maison française de mode et de luxe qu'elle a connue sous l'ère Demna, devenant la première femme à ce poste.

"C'est un immense privilège d'être nommée directrice de la création de Balenciaga, une maison avec un héritage extraordinaire et un esprit créatif audacieux qui m'a toujours inspirée", déclare la créatrice de 45 ans, citée dans un communiqué du groupe Kering annonçant sa nomination.

Elle devient ainsi l'une des rares créatrices noires à la tête d'une grande maison de luxe, aux côtés de Grace Wales Bonner, également britannique et caribéenne, nommée l'année dernière à la création masculine chez Hermès.

Martine Rose connaît bien la maison fondée en 1917 par Cristóbal Balenciaga, puisqu'entre 2015 et 2018, elle avait été consultante pour les collections homme de Balenciaga aux côtés du Géorgien Demna, qui l'avait recrutée à son arrivée.

Le milieu de la mode sait le rôle qu'elle a joué dans le virage esthétique qui a fait le succès de cette période: silhouettes amples et oversize, tailleurs carrés, "dad shoes" -grosses baskets d'inspiration rétro- et détournement des codes pop.

La Britannique a fondé en 2007 sa propre marque éponyme de mode masculine à Londres. Défilé dans des ruelles, ou dans une salle d'escalade, la créatrice s'épanouit dans l'univers des contre-cultures britanniques, de la rave au hip-hop en passant par le punk et le football anglais, des marqueurs qui pourraient plaire chez Balenciaga, toujours en quête de consolider une image de plus en plus populaire chez les jeunes.

Pour Luca de Meo, directeur général de Kering, Martine Rose incarne "l'esprit" d'une maison "à la créativité radicale".

"Sa proximité avec la nouvelle génération et ses liens étroits avec la culture apportent une nouvelle dimension à la maison", a-t-il ajouté.

"Rihanna est régulièrement aperçue dans ses créations, tandis que Kendrick Lamar en a presque fait son habilleuse attitrée pour certains des plus grands moments de sa carrière", souligne vendredi le British Vogue.

Le sérail de la mode salue cette nomination, à l'image du consultant mode Dryce Lahssan qui a écrit sur Instagram "On adore Martine, c'est parti !".

"Grandes manœuvres"

Le créateur italien Pierpaolo Piccioli à Paris le 24 mars 2026 ( AFP / Blanca CRUZ )

Son nom circulait avec insistance depuis plusieurs semaines pour succéder à Pierpaolo Piccioli, dont le départ a été annoncé jeudi.

L'Italien était arrivé en mai 2025 à la direction artistique de Balenciaga, fondée en Espagne mais basée à Paris depuis 1937, après 25 ans chez Valentino, dont il avait repris les rênes avec Maria Grazia Chiuri.

Le styliste de 59 ans avait été chargé d'ouvrir un "nouveau chapitre" pour la maison de luxe après l'ère du Géorgien Demna, aussi flamboyante que controversée.

Martine Rose, encore peu connue en France, prendra ses fonctions le 16 novembre et son premier défilé devrait avoir lieu en février lors de la Semaine de la mode à Paris.

La rumeur du remplacement de Piccioli avait agité la semaine de la mode féminine à Paris début octobre, en particulier en raison de ventes inférieures aux attentes de Kering, selon des informations de presse.

"Pierpaolo n'était pas heureux chez Balenciaga", a commenté la journaliste mode Sophie Fontanel, au sujet de cette greffe qui n'a pas pris.

Le groupe de luxe, qui détient de nombreuses griffes comme Gucci, Saint Laurent ou Bottega Veneta, a récemment lancé de grandes manœuvres au sein de ses maisons.

Le 9 octobre, il a annoncé le départ du directeur artistique de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, en poste depuis 2016, quelques jours avant de laisser partir Sean McGirr de la direction artistique d'Alexander McQueen, signe d'un vaste remaniement créatif engagé par le directeur général de Kering, Luca de Meo.