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La Maison Blanche va mobiliser les fournisseurs d'énergie et les centres de données au sujet des coûts énergétiques liés à l'IA
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La croissance des centres de données met les réseaux électriques à rude épreuve et suscite des inquiétudes quant aux coûts pour les consommateurs

* Trump cherche à développer les infrastructures d’IA sans susciter de réaction négative de la part des usagers

* L'initiative de la Maison Blanche s'étend au-delà des entreprises technologiques pour inclure les services publics et les États

par Jarrett Renshaw et Laila Kearney

La Maison Blanche prévoit de réunir les entreprises de services publics et les développeurs de centres de données autour d’un engagement volontaire visant à garantir que la croissance rapide de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle n’entraîne pas une hausse des factures d’électricité des ménages et des entreprises, selon trois personnes proches du dossier.

Un événement visant à annoncer cette initiative devrait avoir lieu dans les semaines à venir, auquel plusieurs entreprises participeront et s'engageront à protéger les consommateurs actuels afin qu'ils n'aient pas à supporter à eux seuls l'intégralité des coûts liés à l'expansion de l'IA. La liste des invités est encore en cours de finalisation, ont indiqué ces sources.

La Maison Blanche n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

La demande croissante émanant des centres de données, très gourmands en énergie, a incité les régulateurs, les associations de défense des consommateurs et les législateurs de plusieurs États à avertir que les ménages pourraient finir par subventionner les modernisations du réseau nécessaires pour desservir certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, ce qui soulève des questions quant à savoir si cet engagement débouchera sur des mesures concrètes ou s’il restera largement symbolique.

Alors que l’administration du président Donald Trump s’efforce d’accélérer le développement des infrastructures d’IA, elle espère éviter un retour de bâton politique lié à la hausse des factures d’électricité.

Au début de l’année, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle et xAI ont signé un « engagement de protection des clients des services publics » (Ratepayer Protection Pledge) lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, s’engageant à financer les infrastructures électriques nécessaires à leurs projets d’IA plutôt que de répercuter ces coûts sur les clients actuels des services publics.

Ces entreprises ont accepté de contribuer au financement de nouvelles capacités de production d’électricité, à la modernisation du réseau et à d’autres coûts liés à leurs centres de données, y compris la capacité réservée non utilisée. La Maison Blanche a déclaré que ces engagements visaient à empêcher les ménages de subventionner le développement des infrastructures d’IA.

Cette nouvelle initiative devrait élargir ces engagements en réunissant les fournisseurs d’électricité, les entreprises qui construisent et exploitent des centres de données pour le compte des géants de la technologie, ainsi que les gouverneurs des États en première ligne pour développer les infrastructures électriques nécessaires afin de répondre à la hausse prévue de la demande en électricité, ont indiqué des sources proches du dossier.

La Maison Blanche a fait valoir que les États-Unis ne peuvent remporter la course mondiale à l’IA qu’en développant rapidement la production et le transport d’électricité, tout en affirmant que les consommateurs ne devraient pas supporter la charge financière de ce développement. Les responsables de l’administration ont présenté cette initiative comme un moyen de rassurer les électeurs sur le fait que les investissements dans l’IA et la réduction des coûts énergétiques peuvent coexister.

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