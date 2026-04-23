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La Maison Blanche va annoncer un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron, selon une source
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 17:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte au paragraphe 2, les actions au paragraphe 4)

La Maison Blanche annoncera jeudi un accord sur le prix des médicaments avec Regeneron Pharmaceuticals REGN.O , selon une source au fait du dossier.

Regeneron est le seul fabricant de médicaments parmi les 17 grandes sociétés pharmaceutiques qui ont reçu des lettres du président Donald Trump en juillet et à qui il restait à signer un tel accord.

La société n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Les actions de la société étaient en hausse de plus de 2% dans leséchanges de la matinée.

Valeurs associées

REGENERON PHARMA
764,4600 USD NASDAQ +2,39%
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