 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Maison Blanche s'apprête à rencontrer des entreprises du secteur de la défense pour discuter d'une augmentation de la production, selon certaines sources
information fournie par Reuters 10/06/2026 à 21:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'administration Trump prévoit de rencontrer dès la semaine prochaine à la Maison Blanche les dirigeants des plus grands fournisseurs de l'armée américaine afin de discuter de l'accélération de la production, alors que les frappes américaines contre l'Iran et d'autres opérations militaires récentes ont entraîné une baisse des stocks, selon certaines sources.

Valeurs associées

BOEING CO
208,570 USD NYSE -2,76%
L3HARRIS TECH
304,280 USD NYSE -1,21%
LOCKHEED MARTIN
527,530 USD NYSE -0,48%
RTX
177,630 USD NYSE -2,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
93,47 +1,22%
CAC 40
8 161,83 -0,51%
SOITEC
125,35 -10,56%
STELLANTIS
5,778 -4,27%
2CRSI
49 -2,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank