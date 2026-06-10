La Maison Blanche s'apprête à rencontrer des entreprises du secteur de la défense pour discuter d'une augmentation de la production, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Stone

L'administration Trump prévoit de rencontrer dès la semaine prochaine à la Maison Blanche les dirigeants des plus grands fournisseurs de l'armée américaine afin de discuter de l'accélération de la production, alors que les frappes américaines contre l'Iran et d'autres opérations militaires récentes ont entraîné une baisse des stocks, selon certaines sources.