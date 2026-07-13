La Maison Blanche s'apprête à mobiliser les fournisseurs d'énergie et les centres de données pour qu'ils s'engagent à maîtriser les coûts énergétiques liés à l'IA, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire officiel de la Maison Blanche au paragraphe 7)

* La croissance des centres de données met les réseaux électriques à rude épreuve et suscite des inquiétudes quant aux coûts pour les consommateurs

* Trump cherche à développer les infrastructures d’IA sans susciter de réaction négative de la part des contribuables

* L'initiative de la Maison Blanche s'étend au-delà des entreprises technologiques pour inclure les services publics et les États

par Jarrett Renshaw et Laila Kearney

La Maison Blanche prévoit de réunir des entreprises de services publics et des développeurs de centres de données afin qu’ils prennent un engagement volontaire visant à garantir que la croissance rapide de la demande en électricité liée à l’intelligence artificielle n’entraîne pas une hausse des factures d’électricité des ménages et des entreprises, selon trois personnes proches du dossier.

Un événement visant à annoncer cette initiative devrait avoir lieu dans les semaines à venir, auquel plusieurs entreprises participeront et s'engageront à protéger les consommateurs actuels afin qu'ils n'aient pas à supporter à eux seuls l'intégralité des coûts liés à l'expansion de l'IA. La liste des invités est encore en cours de finalisation, ont indiqué ces sources.

La demande croissante émanant des centres de données, grands consommateurs d’énergie, a incité les régulateurs, les associations de consommateurs et les législateurs de plusieurs États à avertir que les ménages pourraient finir par subventionner les modernisations du réseau nécessaires pour desservir certaines des plus grandes entreprises technologiques mondiales, ce qui soulève des questions quant à savoir si cet engagement débouchera sur des mesures concrètes ou restera largement symbolique. Alors que l’administration du président Donald Trump s’efforce d’accélérer le développement des infrastructures d’IA, elle espère éviter un retour de bâton politique lié à la hausse des factures d’électricité. Au début de l’année, Amazon, Google, Meta, Microsoft, OpenAI, Oracle et xAI ont signé un « engagement de protection des contribuables » (Ratepayer Protection Pledge) lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, s’engageant à financer les infrastructures électriques nécessaires à leurs projets d’IA plutôt que de répercuter ces coûts sur les clients actuels des services publics.

Ces entreprises ont accepté de contribuer au financement de nouvelles capacités de production d’électricité, à la modernisation du réseau et à d’autres coûts liés à leurs centres de données, y compris les capacités réservées non utilisées. La Maison Blanche a déclaré que ces engagements visaient à empêcher les ménages de subventionner le développement des infrastructures d’IA.

« L’engagement du président Trump en faveur de la protection des consommateurs a eu un tel retentissement que d’autres parties prenantes souhaitent également le signer », a déclaré un responsable de la Maison Blanche à Reuters.

Ce nouvel événement devrait élargir le champ de ces engagements en réunissant les fournisseurs d’électricité, les entreprises qui construisent et exploitent des centres de données pour le compte des géants de la technologie, ainsi que les gouverneurs des États qui mènent l’expansion des infrastructures électriques nécessaires pour répondre à la hausse prévue de la demande en électricité, ont indiqué des sources proches du dossier.

La Maison Blanche a fait valoir que les États-Unis ne peuvent remporter la course mondiale à l’IA qu’en développant rapidement la production et le transport d’électricité, tout en affirmant que les consommateurs ne devraient pas supporter la charge financière de ce déploiement. Les responsables de l’administration ont présenté cette initiative comme un moyen de rassurer les électeurs sur le fait que les investissements dans l’IA et la baisse des coûts énergétiques peuvent coexister.