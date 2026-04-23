La Maison Blanche accuse la Chine de vol de technologies d'intelligence artificielle à l'échelle industrielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine, paragraphe 4) par Alexandra Alper et Ruchika Khanna

La Maison Blanche a accusé jeudi la Chine de voler la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'intelligence artificielle à l'échelle industrielle, dans une note qui risque de tendre les relations à l'approche d'un sommet entre les dirigeants américains et chinois le mois prochain.

"Le gouvernement américain dispose d'informations indiquant que des entités étrangères, principalement basées en Chine, sont engagées dans des campagnes délibérées, à l'échelle industrielle, pour distiller les systèmes d'intelligence artificielle de pointe américains", a écrit Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, dans un mémo partagé sur les médias sociaux jeudi et rapporté pour la première fois par le Financial Times.

"En s'appuyant sur des dizaines de milliers de comptes proxy pour échapper à la détection et en utilisant des techniques de piratage pour exposer des informations propriétaires, ces campagnes coordonnées extraient systématiquement des capacités des modèles d'IA américains, en exploitant l'expertise et l'innovation américaines", a-t-il ajouté.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'elle s'opposait à "ces allégations sans fondement", ajoutant que Pékin "attache une grande importance à la protection des droits de propriété intellectuelle". Le mémo, publié quelques semaines avant que le président américain Donald Trump ne rende visite au président chinois Xi Jinping à Pékin, promet d'accroître les tensions dans une guerre technologique de longue date entre les superpuissances rivales, qui avaient été réduites par une détente négociée en octobre dernier. Cela soulève également la question de savoir si Washington autorisera la Chine à recevoir les puissantes puces d'intelligence artificielle de Nvidia NVDA.O . L'administration Trump a donné son feu vert aux ventes en janvier, sous conditions. Mercredi, cependant, le secrétaire au commerce Howard Lutnick a indiqué qu'aucune expédition n'avait encore été effectuée .

La distillation est le processus qui consiste à former des modèles d'IA plus petits en utilisant les résultats de modèles plus grands, dans le cadre d'un effort visant à réduire les coûts de formation d'un nouvel outil d'IA puissant.

Le mémo, adressé aux agences gouvernementales, indique que l'administration partagera des informations avec les entreprises d'IA américaines sur les efforts de distillation, et "explorera une série de mesures pour tenir les acteurs étrangers responsables" de ces campagnes.