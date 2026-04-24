La Maison Blanche accuse la Chine de vol à grande échelle de technologies d'intelligence artificielle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour de l'article du 23 avril avec un commentaire du ministère chinois des Affaires étrangères au paragraphe 5) par Alexandra Alper et Ruchika Khanna

Jeudi, la Maison Blanche a accusé la Chine de voler à l'échelle industrielle la propriété intellectuelle des laboratoires américains d'intelligence artificielle dans une note qui risque de tendre les relations à l'approche du sommet entre les dirigeants américains et chinois prévu le mois prochain.

« Le gouvernement américain dispose d’informations indiquant que des entités étrangères, principalement basées en Chine, mènent des campagnes délibérées à l’échelle industrielle visant à extraire les systèmes d’IA de pointe américains », a écrit Michael Kratsios, directeur du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison Blanche, dans une note partagée jeudi sur les réseaux sociaux et rapportée pour la première fois par le Financial Times.

« En exploitant des dizaines de milliers de comptes proxy pour échapper à la détection et en utilisant des techniques de jailbreaking pour exposer des informations confidentielles, ces campagnes coordonnées extraient systématiquement les capacités des modèles d’IA américains, exploitant ainsi l’expertise et l’innovation américaines », a-t-il ajouté.

L'ambassade de Chine à Washington a déclaré qu'elle s'opposait à ces « allégations sans fondement », ajoutant que Pékin « accordait une grande importance à la protection des droits de propriété intellectuelle ».

Le ministère chinois des Affaires étrangères a exhorté les États-Unis à « abandonner leurs préjugés » et à s’efforcer davantage de promouvoir les échanges scientifiques et technologiques entre les deux pays, a déclaré le porte-parole Guo Jiakun lors d’un point presse régulier vendredi.

Cette note, publiée quelques semaines avant la visite prévue du président américain Donald Trump au président chinois Xi Jinping à Pékin, promet d’exacerber les tensions dans une guerre technologique de longue date entre les deux superpuissances rivales, tensions qui s’étaient apaisées grâce à une détente négociée en octobre dernier.

Elle soulève également des questions quant à savoir si Washington autorisera l'exportation vers la Chine des puissantes puces d'IA de Nvidia NVDA.O . L'administration Trump avait donné son feu vert à ces ventes en janvier, sous certaines conditions. Mercredi, cependant, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick a indiqué qu'aucune livraison n'avait encore été effectuée .

La distillation est le processus consistant à entraîner des modèles d'IA plus petits à partir des résultats de modèles plus grands, dans le but de réduire les coûts de formation d'un nouvel outil d'IA puissant.

La note, adressée aux agences gouvernementales, indique que l'administration partagera des informations avec les entreprises américaines spécialisées dans l'IA concernant les efforts de distillation, et « explorera une série de mesures visant à tenir les acteurs étrangers responsables » de ces campagnes.