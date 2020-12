Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La maire de San Francisco annonce un nouveau confinement Reuters • 05/12/2020 à 00:32









par Dan Whitcomb 4 décembre (Reuters) - La maire de San Francisco a annoncé vendredi imposer un nouveau confinement et des restrictions commerciales pour faire face à la recrudescence des infections au COVID-19. London Breed, une démocrate dont c'est le premier mandat, a déclaré ne pas vouloir attendre que les restrictions annoncées par le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, soient mises en place. Ces restrictions au niveau de l'Etat doivent être déclenchées région par région en fonction des admissions dans les unités de soins intensifs des hôpitaux. "Nous assistons maintenant à un pic dans la pandémie qui ne ressemble à rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent", a déclaré London Breed lors d'une conférence de presse. Ces nouvelles restrictions seront appliquées dans cinq comtés de la région de la baie de San Francisco. Le comté d'Alameda, celui de Contra Costa, celui de Marin, celui de Santa Clara et à San Francisco. La ville de Berkeley est aussi concernée. London Breed a déclaré que 16.208 contaminations avaient été enregistrées à San Francisco depuis le début de l'épidémie. La ville a fait état de 162 décès. (version française Camille Raynaud)

