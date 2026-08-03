La lutte du Japon contre les spéculateurs à la baisse sur le yen se poursuit après l'opération de sauvetage conjointe

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* Les achats de yens par Washington et Tokyo constituent un signal fort, selon les analystes

* L'intervention permet à la Banque du Japon de gagner du temps, mais pourrait s'avérer insuffisante pour soutenir le yen

* Les spéculateurs ont multiplié les positions courtes sur le yen avant l'intervention

par Rae Wee et Ankur Banerjee

Une intervention conjointe américano-japonaise , événement rare, a fait monter les enjeux pour les traders pariant contre le yen, mais les analystes doutent que les spéculateurs puissent être tenus à distance sans un resserrement de la politique monétaire.

Le test décisif consistera à savoir si la Banque du Japon (BOJ) mettra en œuvre des hausses de taux d’intérêt plus rapides, car l’écart de rendement important avec les États-Unis reste le principal facteur de faiblesse du yen JPY= .

Le Japon a dépensé 70 milliards de dollars fin avril et début mai pour soutenir le yen, mais le rebond a été de courte durée, comme ce fut le cas en 2024 et 2022, lorsque le pays était intervenu uniquement sur le marché des changes.

Mais en unissant leurs forces pour intervenir pour la première fois en 15 ans, les autorités de Tokyo et de Washington parient qu’un front uni sera plus efficace pour dissuader les spéculateurs que ne l’ont été les interventions isolées par le passé.

Le yen a progressé de 1 % lundi en début de séance en Asie, atteignant un plus haut à 155,20 pour un dollar, son plus haut niveau depuis environ trois mois, s'éloignant ainsi du plus bas niveau enregistré depuis 40 ans, à 163,99, qu'il avait atteint en juillet.

Le rendement des obligations d'État japonaises à deux ans

JP2YTN=JBTC , le plus sensible à la politique de la Banque du Japon, a atteint lundi 1,54 %, son plus haut niveau depuis mai 1995.

UN SIGNAL FORT POUR LES BAISSIERS DU YEN

Selon les analystes, cette intervention coordonnée a provoqué un resserrement des positions courtes – le plus important depuis près de deux ans – et accru le risque de mesures supplémentaires, notamment des hausses de taux plus rapides de la part de la banque centrale.

« Une hausse surprise des taux par la Banque du Japon contribuerait grandement à redéfinir les anticipations quant à la détermination de la banque centrale à resserrer sa politique monétaire », a déclaré Fred Neumann, économiste en chef pour l’Asie chez HSBC.

« L’intervention conjointe des États-Unis et du Japon est un signal fort adressé aux marchés… toutefois, sans ajustements complémentaires de la politique monétaire, l’impact de cette intervention conjointe sur le yen risque d’être de courte durée. »

Les fortes fluctuations des cours du pétrole dues à la guerre en Iran et l’écart important entre les taux d’intérêt du Japon et ceux des grandes économies ont rendu le yen vulnérable, les spéculateurs ayant accumulé des positions courtes nettes sur le yen d’une valeur d’environ 12,5 milliards de dollars, selon les données.

Le Japon et les États-Unis ont confirmé lundi avoir mené une intervention coordonnée d’achat de yens la semaine dernière, une initiative qui souligne l’inquiétude croissante face à la baisse du yen.

« L’histoire est très claire: les interventions coordonnées ont un impact considérable et ont tendance à porter leurs fruits », a déclaré Elias Haddad, responsable mondial de la stratégie de marché chez BBH à Londres. « Il faut toutefois du temps pour que la tendance évolue finalement dans le sens souhaité par l’intervention. »

La principale différence cette fois-ci réside dans le fait que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a clairement exprimé ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen, ce qui confère une plus grande crédibilité à la perspective d’un renforcement durable du yen, a déclaré Carol Lye, gestionnaire de portefeuille chez BGIM, une filiale de Franklin Templeton.

M. Bessent a également déclaré que les États-Unis envisageraient d’augmenter, dans les mois à venir, la taille du dispositif de rachat de la Réserve fédérale destiné à fournir des liquidités temporaires en dollars, qualifiant cet outil de « filet de sécurité important ».

« L’extension de la facilité de rachat FIMA de la Réserve fédérale offre au Japon une capacité d’intervention nettement supérieure, pouvant potentiellement permettre jusqu’à 30 cycles d’intervention supplémentaires à raison d’environ 5 000 milliards de yens par cycle », a déclaré Mme Lye.

Selon Nomura, le Japon pourrait disposer de moyens lui permettant de dépenser jusqu’à 30 000 milliards de yens, en ciblant des niveaux d’au moins 154 yens pour déclencher l’activité des traders spéculatifs. « Si cela fonctionne, cela pourrait accélérer la progression vers les 150 yens », ont-ils indiqué dans une note adressée à leurs clients et consultée par Reuters.

UNE SUITE DONNÉE PAR LA BOJ EST NÉCESSAIRE POUR LE YEN

Certains analystes restent sceptiques quant à la pérennité à long terme d’une remontée du yen induite par les interventions, à moins d’un suivi de la part des décideurs politiques, la faiblesse de la devise étant souvent attribuée à l’approche prudente de la Banque du Japon en matière de hausse des taux.

Vendredi, la banque centrale japonaise a averti pour la première fois que l’inflation sous-jacente pourrait dépasser son objectif et a indiqué que les futures discussions sur la politique monétaire se concentreraient sur les risques de hausse des prix, laissant entrevoir la possibilité d’une hausse des taux dès septembre.

La décision de la Banque du Japon fait suite à l’intervention sur les marchés new-yorkais menée jeudi par le Japon, qui a consisté à acheter des yens et à vendre des dollars.

« À moins d’assister à des hausses de taux beaucoup plus rapides de la part de la Banque du Japon, et de voir le gouvernement adopter une position plus claire sur le yen tout en revoyant à la baisse ses ambitions en matière d’expansion budgétaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de prévoir avec certitude une tendance baissière pour la paire dollar/yen », ont déclaré dans une note les stratèges en devises de HSBC, Joey Chew et Paul Mackel.

Pour les baissiers, cette intervention coordonnée n’a pas fondamentalement modifié les perspectives du yen, mais a seulement retardé un nouveau test de ses plus bas niveaux.

Chandresh Jain, stratège en taux et devises pour les marchés émergents d’Asie chez BNP Paribas, a déclaré que le rebond du yen offrait une opportunité d’ouvrir une position longue sur la paire dollar/yen via des options, en pariant sur un affaiblissement du yen à court terme.

« En substance, nous recommandons d’être long sur la paire dollar/yen, tout en estimant que celle-ci plafonnera à 163,5 », a-t-il précisé.

« Auparavant, l’accent était mis sur la vitesse du mouvement du dollar. Cette fois-ci, on a davantage l’impression qu’il s’agit d’un niveau précis plutôt que de la vitesse », a déclaré M. Jain à propos des dernières vagues d’intervention.

« Nous avons observé à plusieurs reprises des interventions autour de 160, puis maintenant aux alentours de 164; il semble donc que ce soient ces niveaux qui deviennent gênants pour eux, plutôt que le rythme, comme c'était le cas historiquement. »