La lutte de WhatsApp contre l'amende irlandaise de 268 millions de dollars pour atteinte à la vie privée renvoyée devant un tribunal inférieur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails) par Foo Yun Chee et Padraic Halpin

Le combat de WhatsApp, filiale de Meta Platforms META.O , contre le gendarme européen de la vie privée a été renvoyé mardi devant un tribunal de première instance, prolongeant un bras de fer de cinq ans déclenché par l'ordre donné par ce dernier à l'autorité irlandaise de protection des données d'augmenter une amende à 225 millions d'euros (268 millions de dollars).

Cette affaire est l'une des nombreuses que doit traiter l'autorité irlandaise de protection des données, qui est le principal régulateur en matière de protection de la vie privée pour la plupart des géants américains de la technologie, en raison de l'implantation de leurs sièges sociaux européens dans le pays.

Le régulateur irlandais a pris des mesures à la suite de plaintes concernant l'utilisation de données personnelles par WhatsApp dans le pays, puis a augmenté son amende en 2021 après l'intervention du Comité européen de la protection des données (EDPB).

Meta a ensuite fait appel de la sanction devant un tribunal de première instance, mais a perdu après que les juges ont déclaré qu'elle n'avait pas la capacité juridique de poursuivre l'autorité car elle n'était pas directement affectée par la décision de l'EDPB.

Mardi, la Cour de justice de l'Union européenne a rejeté la décision du tribunal et lui a demandé d'examiner l'affaire sur le fond.

"Le recours introduit par WhatsApp Ireland contre la décision contraignante 1/2021 du Comité européen de la protection des données est recevable", a déclaré la Cour, dont le siège est à Luxembourg.

"Nous nous félicitons de l'arrêt définitif de la Cour dans cette affaire, qui confirme notre argument selon lequel ces entreprises et ces personnes devraient pouvoir contester les décisions prises par le CEPD à leur encontre, afin qu'il puisse être tenu pleinement responsable par les tribunaux de l'UE", a déclaré un porte-parole de WhatsApp.

Le DPC a imposé des amendes de plus de 4 milliards d'euros aux grandes entreprises technologiques pour des violations du GDPR depuis 2020, mais n'a collecté que 17,5 millions d'euros en raison du fait que toutes ses enquêtes terminées, sauf deux, ont fait l'objet de longues contestations juridiques.

La plupart des amendes ayant été augmentées par des interventions similaires de l'EDPB, un certain nombre d'appels ne pourront progresser qu'une fois que les tribunaux européens auront clarifié la manière dont la pénalité de 2021 imposée à WhatsApp a été calculée.

Il s'agit de l'affaire C-97/23P WhatsApp Ireland contre EDPB.

(1 $ = 0,8403 euros)