La location de bureaux en Inde atteint un niveau record alors que les multinationales poursuivent leur expansion malgré l'incertitude mondiale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Surbhi Misra

Le marché indien des bureaux a enregistré un volume de locations record au premier semestre 2026, les multinationales ayant développé leurs centres de compétences mondiaux et les opérateurs d’espaces de travail flexibles ayant conclu des contrats plus importants malgré les incertitudes géopolitiques, a indiqué le cabinet de conseil immobilier CBRE.

Le secteur indien des bureaux a absorbé 45,5 millions de pieds carrés d’espace — soit l’équivalent de près de 400 terrains de football — au premier semestre 2026, un niveau jamais atteint pour une période de six mois, en hausse de 9,6 % par rapport à l’année précédente, selon le rapport publié lundi par CBRE.

Ces données soulignent que l’Inde reste une destination clé pour les multinationales qui développent leurs centres de compétences mondiaux (GCC) et leurs activités technologiques, alors même que les tensions géopolitiques et l’incertitude économique pèsent sur le climat des affaires ailleurs.

"Les multinationales continuent de développer leurs activités existantes en Inde, leurs décisions étant guidées par des priorités commerciales à long terme plutôt que par des événements géopolitiques à court terme", a déclaré à Reuters Ram Chandnani, directeur général chargé de la location chez CBRE Inde.

"Elles voient les avantages liés aux compétences, à l’arbitrage des coûts, au coût de l’immobilier et à la disponibilité de la main-d’œuvre."

Les entreprises du CCG ont représenté 43 % de l’ensemble des baux signés au premier semestre, le nombre de transactions impliquant ces entreprises ayant bondi de 30 % par rapport à l’année précédente.

Les GCC ont également représenté 53 % de l’ensemble des transactions supérieures à 100 000 pieds carrés, renforçant ainsi la position de l’Inde en tant que pôle mondial pour les technologies, l’ingénierie et les fonctions de soutien aux entreprises.

Selon les estimations du secteur, l’Inde devrait accueillir plus de 2 100 centres d’ici la fin de l’exercice 2026.

Les entreprises du classement Fortune 500 ont loué environ 6,8 millions de pieds carrés au deuxième trimestre, représentant une part de 28 %, le nombre de transactions ayant augmenté d’environ 34 % par rapport au trimestre précédent.

Le mois dernier, India Ratings and Research a déclaré que la volatilité liée au Moyen-Orient ne devrait pas affecter de manière significative la demande de bureaux, même si la hausse des prix du pétrole brut et la volatilité des devises pourraient retarder certains investissements.

CBRE s'attend à ce que la demande de bureaux reste solide jusqu'à la fin de l'année 2026.

Le marché indien des espaces de travail flexibles s’est imposé comme l’un des plus dynamiques au monde, les occupants considérant de plus en plus ces espaces comme un élément central de leurs stratégies d’expansion, en recourant à un modèle "core+flex" pour trouver un équilibre entre évolutivité, risque et coût.