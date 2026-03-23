La livre sterling rebondit de manière spectaculaire alors que Trump reporte les frappes énergétiques en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour après les commentaires de Trump) par Harry Robertson et Canan Sevgili

La livre sterling a grimpé lundi après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis reporteraient de cinq jours les frappes sur les centrales électriques iraniennes, abandonnant sa menace précédente qui avait fait chuter les actions et monter le dollar en flèche.

La livre sterling GBP=D3 était en hausse de 0,59% contre le dollar à 1,342 $, après avoir chuté plus tôt de plus de 0,5%, les investisseurs ayant afflué vers le dollar. Le report de Trump a déclenché un rebond des marchés boursiers, qui s'étaient négociés profondément dans le rouge, et a également atténué une partie de la douleur sur les marchés obligataires fragiles de la Grande-Bretagne.

Les rendements des Gilt à dix ans GB10YT=RR ont baissé de 7 points de base à 4,928 %, après avoir atteint leur plus haut niveau depuis 2008, les marchés ayant anticipé quatre hausses de taux d'intérêt de 25 points de base de la part de la Banque d'Angleterre au cours de l'année. Les rendements augmentent lorsque les prix baissent et vice versa.

Les traders pariaient dernièrement sur environ 60 points de base de hausses de taux de la part de la BoE en 2026, ce qui représente un changement radical par rapport aux deux baisses prévues avant la guerre, mais une forte baisse par rapport au début de la journée.

L'euro EURGBP=D3 était en baisse de 0,3 % par rapport à la livre, à 86,48 pence. Cela reflète en partie le fait que les traders pensent toujours que la BoE augmentera ses taux plus que la Banque centrale européenne cette année, ce qui renforce l'attrait relatif de la livre.

Lundi, Donald Trump a indiqué sur sa plateforme Truth Social que les États-Unis et l'Iran avaient eu des conversations productives au cours des deux derniers jours au sujet d'une "RÉSOLUTION COMPLÈTE ET TOTALE DES HOSTILITIES AU MOYEN-ORIENT".

Toutefois, l'agence de presse iranienne Fars a déclaré qu'il n'y avait pas eu de communication directe avec les États-Unis ou par le biais d'intermédiaires.

"Les efforts des États-Unis pour désamorcer les tensions ont besoin de la coopération iranienne pour être efficaces", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote.

"La manière dont l'Iran répondra comptera plus que les annonces unilatérales de Donald Trump. L'espoir est là, mais les incertitudes persistent."

Le pétrole brut Brent LCOc1 était en baisse d'environ 8 % à 103,60 dollars le baril, ce qui a atténué une partie de la douleur potentielle pour l'économie britannique, qui dépend fortement des importations d'énergie. Néanmoins, les prix de l'énergie restent plus de 40 % plus élevés qu'avant la guerre, un pic qui a fait craindre aux investisseurs un ralentissement de l'économie britannique et une forte hausse de l'inflation, ce qui a pesé sur la livre et les obligations.

Le premier ministre britannique Keir Starmer a convoqué une réunion d'urgence avec les principaux ministres et le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, plus tard dans la journée de lundi, afin de discuter de la réponse à apporter au choc énergétique provoqué par la guerre.