La livre sterling effrayée par la surprise de l'inflation britannique, le pétrole bondit sur le blocus du Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La livre sterling s'effondre alors que les données confirment la baisse des taux de la BoE jeudi

Les Etats-Unis vont bloquer les pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela

Les actions dérivent alors que les investisseurs regardent au-delà des données peu claires sur l'emploi aux Etats-Unis

L'argent et le platine poursuivent leur ascension

(Mise à jour des mouvements sur les marchés européens) par Marc Jones

La livre sterling a chuté mercredi, alors que les faibles données sur l'inflation ont renforcé les paris sur la réduction des taux d'intérêt au Royaume-Uni, tandis que le pétrole est sorti de sa récente chute après que le président américain Donald Trump a ordonné un blocus des pétroliers sanctionnés entrant et sortant du Venezuela.

L'Europe a démarré sur les chapeaux de roues, les chiffres de l'IPC britannique laissant les marchés monétaires sans aucun doute sur le fait que la Banque d'Angleterre réduirait ses taux jeudi, faisant baisser la livre de 0,7% par rapport au dollar GBP= et aidant le FTSE 100 .FTSE à atteindre son plus haut niveau en un mois. FRX/

Les actions européennes liées aux matières premières ont également progressé, les entreprises du secteur de l'énergie

.SXEP bondissant de 1,2%, suivant la hausse des prix du brut, et les mineurs .SXPP augmentant de près de 1%, l'argent XAG= ayant atteint un nouveau record et le platine XPT= continuant à monter en flèche. MET/L

"Les données britanniques renforcent évidemment la perspective d'une réduction plus unifiée de la BoE demain," a déclaré Derek Halpenny de la MUFG.

Le marché de l'emploi semblant également plus faible, Derek Halpenny a déclaré qu'il y avait un besoin réel et évident de réduire les taux maintenant, ajoutant: « Pas seulement demain, mais aussi en février », ce qui, selon lui, n'a pas encore été pleinement intégré dans les marchés.

LE PÉTROLE BONDIT SUITE À L'AVERTISSEMENT DE TRUMP

Les avertissements de Trump concernant l'embargo sur le pétrole du Venezuela ont poussé les contrats à terme sur le pétrole Brent LCOc1 à augmenter de 1,8 % et à revenir à 60 dollars le baril à Londres.

Cette hausse intervient après une chute de 5 % cette semaine, alors que la perspective d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine - et potentiellement d'un assouplissement des sanctions pétrolières russes - semble s'être renforcée.

Sur le marché plus large, les grands indices boursiers mondiaux .MIWD00000PUS ont été mitigés, les investisseurs ayant principalement regardé au-delà du rapport de mardi sur les emplois non agricoles aux États-Unis .

Alors que la croissance de l'emploi a rebondi plus que prévu en novembre après sa plus forte baisse en près de cinq ans en octobre, le taux de chômage a augmenté à 4,6%, le plus élevé en plus de quatre ans, bien que les analystes ne veuillent pas en tirer trop d'enseignements étant donné la longue fermeture récente du gouvernement américain.

"Les problèmes liés à la collecte des données laisseront beaucoup de gens sceptiques quant à l'interprétation de ces derniers chiffres de l'emploi", a déclaré Nick Rees, responsable de la recherche macroéconomique chez Monex Europe.

"Néanmoins, nous pensons que la conclusion générale reste le sentiment que le marché du travail américain s'affaiblit à un rythme plus rapide que les décideurs politiques ne l'avaient anticipé, même si l'on peut s'interroger sur le caractère réellement inquiétant de cette faiblesse."

Au cours de la nuit, l'indice MSCI des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon .MIAPJ0000PUS a gagné 0,35%, le Nikkei japonais .N225 ayant clôturé en hausse d'un montant similaire à Tokyo. .T

Les contrats à terme de Wall Street ESc1 NQc1 ont également indiqué un redémarrage légèrement plus élevé pour le S&P 500, le Dow Jones et le Nasdaq lorsque les échanges américains reprendront plus tard.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux suggèrent que les marchés prévoient toujours environ deux réductions des taux américains l'année prochaine, la dernière lecture du marché du travail ne changeant pas grand-chose aux attentes. 0#USDIRPR

Le prochain point clé pour les investisseurs sera la publication jeudi du rapport sur l'inflation américaine de novembre.

Les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans

US10YT=RR ont augmenté de 0,5 point de base à 4,15% avant la publication en Europe, après avoir chuté de 3,5 points de base mardi à la suite de la publication des chiffres de l'emploi.

Les rendements allemands à 10 ans DE10YT=RR , la référence de la zone euro, ont baissé de 1,5 point de base à 2,83%, tandis que les faibles chiffres de l'inflation au Royaume-Uni ont fait baisser les rendements des gilts GB10YT=RR de 5 points de base à 4,46%

"Pour l'instant, notre scénario de base reste deux baisses de taux (de 25 points de base) au premier semestre de l'année prochaine lors des réunions du FOMC de mars et de juin, les risques étant orientés vers des baisses plus nombreuses plutôt que moins nombreuses en 2026", ont déclaré les économistes de Wells Fargo dans une note.

FOCUS CENTRAL

La Banque d'Angleterre ne sera pas la seule à être sous les feux de la rampe jeudi. La Banque centrale européenne tient une réunion le même jour, au cours de laquelle elle devrait maintenir ses taux, tandis que les investisseurs parient sur une hausse des taux de la banque centrale du Japon.

Le yen JPY= a baissé de 0,25% à 155,10 pour un dollar en Asie, cependant, alors qu'il continue d'être plombé par les inquiétudes budgétaires nationales.

Les dépenses totales dans le projet de budget japonais pour l'année fiscale 2026 dépasseront probablement 120 trillions de yens (773,74 milliards de dollars) pour atteindre un nouveau record qui dépasserait le budget annuel de 115 trillions de yens pour l'année fiscale en cours, a rapporté Reuters mardi.

Les obligations d'État japonaises ont également été soumises à la pression de la vente , le rendement à 10 ans

JP10YTN=JBTC atteignant mercredi 1,98 %, son plus haut niveau depuis 18 ans. Les rendements obligataires évoluent inversement aux prix. JP/

Ailleurs, l'argent XAG= a dépassé la barre des 65 dollars l'once pour la première fois, le platine XPT= a fait un bond de 4% ayant presque doublé son prix depuis avril, tandis que l'or XAU= a augmenté de 0,3% à 4 317 dollars l'once.

GOL/ ($1 = 155,0900 yens)