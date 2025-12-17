Mercosur: "la France s'opposerait de manière très ferme" à un éventuel "passage en force" de l'UE, dit Macron

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, à la sortie du Conseil des ministres, Paris, le 17 décembre 2025 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Emmanuel Macron a prévenu mercredi en Conseil des ministres que "la France s'opposerait de manière très ferme" s'il y avait "une volonté de passage en force de la part des instances européennes" sur l'accord commercial avec les pays du Mercosur, a rapporté la porte-parole du gouvernement.

Le président juge toujours qu'il n'y a "pas de visibilité suffisante sur les trois conditions demandées" par la France, "les mesures miroir, la clause de sauvegarde et les contrôles", a-t-elle ajouté devant la presse.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a pour sa part estimé mercredi qu'il était "encore prématuré" de signer "dans les prochains jours" le traité de libre-échange négocié par l'UE avec les pays sud-américains du Mercosur.

La position de l'Italie sur ce dossier, jugée décisive, était particulièrement attendue alors que la France a fait monter la pression sur Bruxelles pour obtenir un report de l'adoption de cet accord commercial en 2026.

Pour autant, la France "ne considère pas comme acquis" un report de la signature du traité, a précisé Mme Bregeon.

Mais la position de Rome "est bien la preuve" que "la France n'est pas seule et que d'éminents pays européens sont alignés aujourd'hui avec la position que porte le président" Emmanuel Macron, a-t-elle ajouté.

Cet accord créerait la plus grande zone de libre-échange au monde et permettrait à l'UE d'exporter davantage de véhicules, de machines, de vins et de spiritueux vers l'Amérique latine, tout en facilitant l'entrée en Europe de la viande bovine, du sucre, du riz, du miel et du soja sud-américains.

A l'inverse, l'Allemagne a appelé à signer ce traité cette semaine, tout comme l'Espagne, également favorable à cet accord passé entre l'UE et le Mercosur, composé du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay.

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen espère toujours signer ce traité lors du sommet du Mercosur samedi dans la ville brésilienne de Foz do Iguaçu. Mais elle a besoin au préalable de l'aval d'une majorité qualifiée d'Etats membres à Bruxelles.