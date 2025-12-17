Continental: Christian Koetz nommé président du directoire pour mener la transition vers les pneumatiques

Le logo de Continental

par Rachel More

L'équipementier allemand Continental a annoncé mercredi la nomination de Christian Koetz au poste de président du directoire pour succéder à Nikolai Setzer à compter du 1er janvier, tandis que le groupe fait l'objet d'une restructuration pour se recentrer sur son activité principale de pneumatiques.

Christian Koetz a été nommé à l'unanimité par le conseil de surveillance du groupe lors d'une réunion mercredi, selon un communiqué de l'équipementier allemand.

Christian Koetz, 55 ans, travaille depuis près de trois décennies dans le secteur des pneumatiques chez Continental. Il est membre du comité de direction depuis 2019 et dirigeait auparavant des domaines clés au sein de l'activité pneumatiques.

Le groupe a déclaré que ce changement intervient comme prévu "grâce aux progrès significatifs réalisés dans le cadre de la réorganisation de Continental".

Selon le communiqué, Nikolai Setzer, 54 ans, quittera ses fonctions d'un commun accord après plus de 16 ans en tant que membre du conseil d'administration et cinq ans en tant que directeur général.

En avril dernier, Nikolai Setzer avait déclaré au journal FAZ qu'il se retirerait si la scission de la division caoutchouc et plastiques Contitech se poursuivait comme prévu.

L'activité pièces automobiles de Continental a été scindée et introduite en Bourse en septembre dernier sous le nom d'Aumovio, tandis que le groupe poursuit la vente de ContiTech prévue au second semestre 2026.

"Avec l'équipe du comité de direction et tous nos collègues dans l'ensemble de l'entreprise, nous mènerons à bien la réorganisation et poursuivrons la success story de notre activité pneumatiques", a déclaré Christian Koetz.

(Rédigé par Rachel More ; version française Coralie Lamarque, édité par Kate Entringer)