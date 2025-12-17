Le Parlement européen approuve l'arrêt progressif des importations de gaz russe

Les drapeaux de l'Union européenne flottent devant le siège de la Commission européenne à Bruxelles

Le Parlement européen a approuvé mercredi le projet de l'UE visant à supprimer progressivement les importations de gaz russe d'ici fin 2027, levant ainsi l'avant-dernier obstacle juridique avant son entrée en vigueur.

Les députés ont voté en faveur du projet à 500 voix pour, 120 contre et 32 abstentions. L'interdiction devrait être approuvée officiellement lors d'une réunion des ministres des Etats membres de l'Union européenne prévue début 2026, bien que la Hongrie et la Slovaquie s'y opposent.

Aux termes d'un accord conclu début décembre, les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) au sein de l'UE vont être interdites d'ici fin 2026 et celles de gaz acheminé par gazoduc d'ici fin septembre 2027.

La Commission européenne a en outre prévu de proposer début 2026 une législation visant à supprimer progressivement les importations de pétrole russe.

En octobre, la Russie représentait 12% des importations de gaz de l'UE, contre 45% avant l'invasion à grande échelle de l'Ukraine en février 2022. La Hongrie, la France et la Belgique figurent parmi les pays qui reçoivent encore du gaz russe.

(Reportage Kate Abnett, version française Benjamin Mallet, édité par Sophie Louet)