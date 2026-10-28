La livraison du « Swiss Patriot » risque d'être fortement retardée, selon le responsable des achats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La commande suisse de systèmes de défense aérienne Patriot de fabrication américaine est confrontée à d'importants retards et le pays devrait agir rapidement pour s'assurer une autre option potentielle, a déclaré mercredi Urs Loher, directeur de l'agence suisse chargée des achats de défense Armasuisse, selon des informations parues dans la presse.

La Suisse, en tant que pays neutre, doit prendre ses capacités de défense plus au sérieux, et le pays se retrouve aujourd’hui marginalisé dans les discussions internationales, a déclaré M. Loher dans une interview accordée au journal « Neue Zürcher Zeitung ».

• Berne a indiqué que l'annulation de l'achat du système Patriot fabriqué par Raytheon RTX.N et Lockheed Martin LMT.N était une option envisageable . M. Loher a déclaré que cette commande subissait désormais « un retard considérable »

• Washington donne la priorité à l’Allemagne pour les unités Patriot destinées à la Suisse, bien que Berne récupère une partie de ses acomptes, a précisé M. Loher

• Berne a entamé cette année des négociations contractuelles avec des fabricants français, israéliens et sud-coréens en vue d’acquérir un système de défense aérienne supplémentaire, et M. Loher a déclaré que si la Suisse souhaitait être opérationnelle avant 2030, un deuxième marché serait difficile à éviter

• La Suisse devrait agir rapidement pour approuver cet achat, car les offres fermes devaient expirer en février; les responsables suisses ont donc demandé leur prolongation, a-t-il précisé

• Il a ajouté que les futurs achats seraient beaucoup plus coûteux et que, si la commande initiale de la Suisse portant sur cinq unités de tir Patriot venait à être encore réduite, la question se poserait de savoir si cela avait encore un sens

• Suite aux querelles sur les prix concernant une commande d’avions de chasse américains , la Suisse chercherait, dans la mesure du possible, à s’approvisionner directement auprès des constructeurs, a déclaré M. Loher

• Constatant que “la prise de conscience en matière de sécurité en Suisse est clairement en retard par rapport à la réalité européenne”, M. Loher a déclaré: “Aujourd’hui, plus personne ne comprend la Suisse à l’étranger. Les gens ne m’adressent presque plus la parole.”

• “Mes collègues d’autres pays résolvent leurs problèmes ensemble”, a-t-il déclaré. “La Suisse est marginalisée”