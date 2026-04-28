La Libye signe un accord préliminaire avec Chevron pour évaluer les ressources en pétrole et en gaz de schiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Société nationale pétrolière libyenne (NOC) a signé mardi un protocole d'accord avec le géant américain de l'énergie Chevron en vue de mener une étude conjointe visant à évaluer les réserves de pétrole et de gaz de schiste dans plusieurs bassins sédimentaires du pays, a déclaré le directeur de la NOC dans un communiqué.

Le communiqué précise que les estimations préliminaires font état d'environ 123 000 milliards de pieds cubes de gaz et d'environ 18 milliards de barils de pétrole dans les bassins libyens.