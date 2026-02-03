 Aller au contenu principal
La Libye prévoit d'augmenter ses exportations de gaz vers l'Europe d'ici 2030
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 08:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du contexte aux paragraphes 3 et 8, nouvel appel d'offres au paragraphe 7) par Yousef Saba

La Libye prévoit d'augmenter sa production de gaz naturel au cours des cinq prochaines années afin de disposer d'une offre plus importante pour l'exportation vers l'Europe au début de 2030, a déclaré mardi le président de la National Oil Corporation, Massoud Suleman.

Le pays prévoit d'augmenter sa production de gaz à près d'un milliard de pieds cubes standard par jour et de commencer à forer du gaz de schiste au cours du second semestre de cette année, a déclaré M. Suleman aux délégués de la conférence LNG2026 au Qatar.

Les investisseurs étrangers se sont montrés réticents à investir en Libye, pays membre de l'OPEP, qui est en proie au chaos depuis le renversement de Mouammar Kadhafi en 2011. Les différends entre les factions rivales armées au sujet des revenus pétroliers ont souvent conduit à des fermetures de champs pétroliers.

La Libye dispose de 80 000 milliards de pieds cubes de réserves de gaz, répartis entre les ressources conventionnelles et non conventionnelles, a-t-il ajouté.

Le pays exporte actuellement un volume négligeable de gaz naturel via le gazoduc Greenstream, a indiqué M. Suleman.

La Libye prévoit également d'annoncer les gagnants de son dernier appel d'offres le 11 février, a-t-il ajouté. Environ 37 entreprises d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord, du Moyen-Orient et d'Afrique ont participé à l'appel d'offres, a indiqué M. Suleman. Parmi elles, Chevron CVX.N , Eni ENI.MI , ConocoPhillips COP.N et un consortium comprenant Repsol

REP.MC , a-t-il ajouté.

La NOC annoncera également un autre appel d'offres cette année, a déclaré M. Suleman, ajoutant qu'il pourrait y avoir des appels d'offres pour des ressources non conventionnelles ou des champs marginaux.

Le mois dernier, la Libye a signé un accord de développement pétrolier de 25 ans avec TotalEnergies et ConocoPhillips.

