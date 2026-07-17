La laitue fournie à Taco Bell par Taylor Farms serait à l'origine d'une épidémie de cyclosporose aux États-Unis, selon le Washington Post

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur le contexte, le nombre de cas et les informations divulguées à partir du paragraphe 2)

La laitue iceberg émincée fournie aux restaurants YUM.N Taco Bell de Yum Brands par le fournisseur californien Taylor Farms a été identifiée par les enquêteurs comme une source potentielle de contamination dans le cadre de l'épidémie de cyclosporiase qui a rendu malades des milliers de personnes aux États-Unis, a rapporté jeudi le Washington Post, citant deux personnes proches de l'enquête.

Si les États-Unis ont déjà connu des épidémies de cette infection intestinale parasitaire, l’ampleur et l’étendue géographique de l’épidémie de cette année sont nettement plus importantes, ce qui suscite l’inquiétude des autorités sanitaires.

L'épidémie, qui a débuté le 1er mai, s'est concentrée dans le Michigan, l'Ohio et l'État de New York ayant également signalé un grand nombre de cas. Jeudi, les autorités sanitaires du Michigan ont fait état de 4 312 cas de cette maladie parasitaire.

Les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré cette semaine avoir identifié un lien probable entre les cas signalés dans le Michigan, l’Ohio, la Virginie-Occidentale et le Kentucky, ce qui suggère que bon nombre de ces infections pourraient provenir d’une source commune, selon le rapport.

Taco Bell a déclaré en début de semaine avoir retiré un nombre limité d’ingrédients de certains restaurants à titre de mesure de précaution, mais a souligné que les autorités sanitaires américaines n’avaient pas établi de lien entre l’épidémie et la chaîne, ni avec un produit alimentaire spécifique ou un fournisseur.

Yum Brands et Taylor Farms n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux, qui chapeaute l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA), n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Par ailleurs, Bloomberg News a rapporté que la FDA américaine devrait bientôt conseiller aux consommateurs d’éviter la laitue râpée servie dans les restaurants Taco Bell du Michigan, de l’Ohio, de la Virginie-Occidentale, du Kentucky et de l’Indiana.

La cyclosporiase peut être contractée par la consommation d’aliments, généralement des fruits et légumes crus ou de l’eau contaminée par des matières fécales, et provoque des diarrhées, des nausées et d’autres symptômes gastro-intestinaux.