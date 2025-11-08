 Aller au contenu principal
La Hongrie exemptée des sanctions imposées à la Russie après une rencontre Trump-Orban
information fournie par Reuters 08/11/2025 à 03:18

par Jeff Mason et Nandita Bose

Les Etats-Unis ont accordé à la Hongrie une exemption d'un an des sanctions américaines visant à empêcher le recours au pétrole et au gaz russes, a déclaré vendredi un responsable de la Maison blanche, après que le Premier ministre hongrois Viktor Orban a plaidé en faveur d'un sursis lors d'une réunion avec le président américain Donald Trump à Washington.

Le locataire de la Maison blanche a imposé le mois dernier des sanctions directes contre la Russie visent les géants Rosneft et Lukoil, une décision qui menaçaient de nouvelles sanctions les pays qui achètent du pétrole à ces entreprises.

Viktor Orban, allié de longue date de Donald Trump, a rencontré le président américain vendredi à la Maison blanche, leur première réunion bilatérale depuis le retour au pouvoir du républicain.

Lors de leur entretien, Viktor Orban a expliqué les raisons pour lesquelles la Hongrie avait besoin d'utiliser du pétrole russe, déclarant que la question était cruciale pour Budapest.

Donald Trump a semblé prêter une oreille compatissante au Premier ministre hongrois.

Des responsables américains ont souligné qu'en plus d'être exemptée des sanctions, la Hongrie s'était engagée à acheter du gaz naturel liquéfié (GNL) américain dans le cadre de contrats d'une valeur totale d'environ 600 millions de dollars.

(Avec Steve Holland, Anita Komuves, Timothy Gardner, Doina Chiacu, Katharine Jackson, Maya Keidan et Gergely Szakacs; version française Camille Raynaud)

