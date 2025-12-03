Wall Street ouvre en ordre dispersé, digère les chiffres moroses de l'emploi privé

Un opérateur à la Bourse de New York, le 1er décembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )

La Bourse de New York évoluait sans direction claire mercredi, prenant note d'un indicateur décevant sur l'emploi privé aux Etats-Unis, qui vient néanmoins renforcer les attentes d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Vers 14H45 GMT, le Dow Jones prenait 0,22%, l'indice Nasdaq reculait de 0,43% et l'indice élargi S&P 500 était proche de l'équilibre (-0,09%).

La place américaine a été prise de court par l'enquête régulière ADP/Stanford Lab, publiée peu avant l'ouverture, selon laquelle le secteur privé a détruit 32.000 emplois le mois dernier aux Etats-Unis.

Les analystes anticipaient une tendance légèrement positive, avec entre 10.000 et 40.000 créations d'emplois, selon les consensus publiés respectivement par Trading Economics et MarketWatch.

"Ces chiffres ne sont vraiment pas bons", commente auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

"Il n'y a aucun moyen de présenter cela comme une bonne nouvelle pour l'économie, à moins, bien sûr, que vous ne soyez un trader qui s'intéresse surtout à la probabilité de baisses de taux de la Fed", ajoute l'analyste.

La faiblesse de l'indicateur ADP est de nature à conforter les marchés dans l'idée que la banque centrale américaine abaissera ses taux pour la troisième fois consécutive, à l'issue de sa réunion des 9 et 10 décembre.

Une politique d'assouplissement monétaire est de nature à aider la croissance, et donc à augmenter les perspectives de bénéfices des entreprises.

Certains analystes jugent insuffisamment fiables les données ADP. Mais "compte tenu du manque de données gouvernementales actualisées, ce rapport est le meilleur aperçu dont nous disposons" pour anticiper la politique monétaire de la Fed, explique M. Sosnick.

La publication de plusieurs indices américains clés a été retardée en raison de la paralysie budgétaire ("shutdown") de 43 jours qui a touché les Etats-Unis.

Le marché attend désormais l'indice des prix à la consommation PCE pour le mois de septembre, qui sera publié vendredi.

"Seul un chiffre très élevé inciterait la Fed à agir", estime M. Sosnick.

L'institution dispose d'un double mandat: elle doit veiller à ce que le marché de l'emploi reste dynamique, mais aussi maintenir l'inflation proche de 2% sur le long terme.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,06%, contre 4,09% à la clôture mercredi.

Côté entreprises, les investisseurs ont accueilli une nouvelle salve de résultats d'entreprises.

La chaîne américaine de grands magasins Macy's perdait du terrain (-2,53% à 22,13 dollars) malgré des performances financières trimestrielles au-dessus des attentes et une révision à la hausse de ses prévisions annuelles.

La marque d'habillement American Eagle Outfitters s'envolait (+16,01% à 24,16 dollars), grâce à des ventes en hausse au troisième trimestre de son exercice fiscal.

Le spécialiste des jeans s'est récemment retrouvé au cœur d'une polémique après une campagne publicitaire avec l'actrice Sydney Sweeney.

Certains internautes ont accusé American Eagle de promouvoir des idéaux de suprématie blanche, tandis que d'autres l'ont au contraire saluée pour ce qu'ils considèrent comme une réaffirmation des valeurs traditionnelles.

Le titre du spécialiste de la cybersécurité CrowdStrike tombait (-3,46% à 498,70 dollars) malgré des résultats trimestriels très légèrement supérieurs aux attentes du marché.

