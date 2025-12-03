Le président allemand en visite d'Etat au Royaume-Uni, symbole d'une alliance ressoudée par la sécurité

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier est accueilli à l'aéroport de Heathrow, à l'ouest de Londres, par le prince William et son épouse Kate, le 3 décembre 2025 ( POOL / Jeff Spicer )

Le président Frank-Walter Steinmeier est arrivé mercredi au Royaume-Uni pour une visite d'Etat de trois jours, la première depuis 27 ans pour un dirigeant allemand, signe du rapprochement entre les deux pays après la période turbulente qui a suivi le Brexit.

M. Steinmeier et son épouse Elke Büdenbender ont été accueillis à leur descente d'avion par le prince William, héritier du trône, et la princesse Kate, après une attente de plus de 30 minutes.

Les deux couples se sont ensuite rendus à Windsor, à l'ouest de la capitale britannique, pour y retrouver le roi Charles III et son épouse Camilla. Des coups de canon doivent être tirés dans cette ville, dont les rues ont été ornées de grands drapeaux allemands et britanniques, ainsi qu'à la Tour de Londres.

Tous rejoindront le château de Windsor après une procession en calèche.

Le faste du programme de la visite, avec un banquet d'Etat et un discours au parlement, honneur rare pour un visiteur étranger, sont autant de preuves du renforcement des relations entre les deux pays.

Entre les cérémonies protocolaires, le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe, l'un des moteurs de la coopération entre les deux capitales, sera au cœur d'une rencontre avec le Premier ministre Keir Starmer.

La visite de Frank-Walter Steinmeier répond à celle du roi Charles III en mars 2023 en Allemagne, sa première visite d'Etat en tant que monarque.

Pour une source au sein de la présidence allemande, la visite reflète "une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays", après une période post-Brexit où "la Grande-Bretagne s'est éloignée de l'Europe".

- Traité d'amitié -

M. Steinmeier était ministre des Affaires étrangères au moment du référendum sur le Brexit, organisé en juin 2016 par le Premier ministre David Cameron.

Il avait alors fustigé les "politiciens irresponsables" qui ont "attiré le pays vers le Brexit" pour ensuite "se défiler", qualifiant leur comportement de "scandaleux".

Résultat, le Royaume-Uni est "beaucoup moins présent dans le débat politique allemand qu'il ne l'était auparavant", souligne pour l'AFP Nicolai von Ondarza, expert de l'Institut allemand pour les affaires internationales et de sécurité.

Le Brexit digéré, un réchauffement diplomatique s'est enclenché sous le Premier ministre conservateur Rishi Sunak (2022-2024), puis son successeur travailliste Keir Starmer, arrivé au pouvoir en juillet 2024.

Le soutien commun à l'Ukraine a aidé. En octobre 2024, les deux plus gros budgets militaires d'Europe occidentale ont signé un pacte de coopération en matière de défense, suivi de leur premier "traité d'amitié" en juillet.

Les deux pays sont dans une phase d'"intensification" des liens, qui repose surtout sur les domaines "de la politique étrangère et la sécurité", estime auprès de l'AFP Nicolai von Ondarza.

Le traité d'amitié comprend également un volet de coopération contre l'immigration irrégulière, dans un contexte de rapide ascension des partis anti-immigration Alternative pour l'Allemagne (AfD) et Reform UK.

- Mémoire et business -

La culture et le travail de mémoire, domaine privilégié du président allemand, seront également au programme, avec la visite prévue à Coventry vendredi.

Détruite par les raids aériens allemands pendant la Seconde guerre mondiale, la cathédrale de cette ville est devenue un symbole de paix et de réconciliation entre les nations.

Une sculpture intitulée "Réconciliation" se dresse dans les ruines de la cathédrale gothique de Coventry, dans le centre de l'Angleterre, le 12 février 2020 ( AFP / Paul ELLIS )

Mais la présence du chef d'Etat au milieu de soldats britanniques et de la Luftwaffe y soulignera là aussi le rapprochement militaire entre les deux nations.

A Oxford, le chef d'Etat allemand visitera ensuite les locaux d'une filiale du conglomérat industriel allemand Siemens. Des représentants d'autres grandes entreprises allemandes - RWE, BMW, Deutsche Bank... - feront aussi partie de la délégation.

A cette occasion, Mercedes a annoncé mercredi lancer un projet technologique lié aux voitures électriques pour 20 millions de livres (près de 23 millions d'euros), qui doit permettre de créer "plus de 150 emplois" en Angleterre.

Passion commune aux deux pays, le football sera aussi à l'honneur avec deux stars allemandes d'hier et d'aujourd'hui d'Arsenal, Per Mertesacker et Kai Havertz, qui accompagneront M. Steinmeier dans une école de l'est de Londres.