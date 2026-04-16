La hausse du pétrole dope les revenus de Maurel & Prom
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 08:29
Au premier trimestre, la production en part M&P atteint 37 444 barils équivalent pétrole par jour, en hausse de 7% sur un trimestre. Le Gabon tire cette progression, tandis que l'Angola recule légèrement. En parallèle, les activités gazières restent stables.
Dans ce contexte, le chiffre d'affaires atteint 163 millions de dollars, en hausse de 85% sur un trimestre et de 155% sur un an. Cette progression s'explique surtout par la remontée du prix de vente de l'huile, à 90,8 dollars par baril contre 64,3 dollars précédemment. La production valorisée s'établit à 145 millions de dollars ( 32%), les services contribuent à hauteur de 3 millions, et les décalages d'enlèvements ont un impact positif de 16 millions.
Sur le plan opérationnel, le groupe poursuit ses forages et explorations. Au Gabon, le puits Mouletsi-2 (Etekamba) affiche un potentiel de 25 millions de pieds cubes par jour. En Tanzanie, le puits MB-5 confirme un potentiel du champ de Mnazi Bay supérieur à 130 millions de pieds cubes par jour à 100%. En Colombie, les premiers résultats de Hechicero-1X sur Sinu-9 sont jugés encourageants, tandis qu'au Venezuela les opérations ont repris début mars après l'obtention de la licence GL 50A.
Maurel & Prom souligne enfin une situation financière solide, avec une trésorerie nette positive de 235 millions de dollars et une liquidité de 497 millions, incluant une ligne de crédit non tirée de 130 millions. Le management reste à l'affut d'opérations de croissance externe.
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