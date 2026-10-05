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La hausse des marchés brésiliens liée à Bolsonaro propulse la Bourse à un niveau record
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 23:35

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Flavio Bolsonaro a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour de l'élection présidentielle

* L'indice boursier de référence brésilien bondit de plus de 8%, la monnaie s'apprécie de 4%

* Une avancée de la droite au Congrès donnerait à Bolsonaro une marge de manœuvre pour mener des réformes budgétaires s'il était élu

* Le fils de l'ancien président affrontera le président sortant Lula lors du second tour, le 25 octobre

(Refonte avec les dernières informations à la clôture des marchés aux paragraphes 1-2, 8 et 13; ajout d'une référence à Trump au paragraphe 5)

par Oliver Griffin, Marcela Ayres et Gabriel Araujo

La principale place boursière brésilienne a atteint un niveau record lundi, les marchés du pays saluant le résultat meilleur que prévu obtenu par le sénateur de droite Flavio Bolsonaro au premier tour de l'élection présidentielle de dimanche.

L'indice brésilien Bovespa .BVSP a clôturé à 206.911,89 points, un nouveau record de clôture, après avoir bondi de 7,7%, soit la plus forte hausse depuis le 24 mars 2020.

Le fils aîné de l’ancien président de droite Jair Bolsonaro a remporté 47% des suffrages exprimés dimanche et affrontera, lors du second tour le 25 octobre, le président sortant de gauche Luiz Inácio Lula da Silva, qui a recueilli environ 45% des voix. Les sondages prévoyaient que Lula mènerait le premier tour avec une avance d’environ trois points de pourcentage.

Les investisseurs se sont réjouis lundi, car les bons résultats de Bolsonaro ont été accompagnés de gains pour ses alliés au Congrès . Selon les analystes, une assemblée législative plus favorable lui permettrait, s’il était élu, de faire adopter plus facilement un programme favorable aux entreprises, axé sur la réduction des dépenses publiques, les privatisations et les baisses d’impôts.

À Washington, le président Donald Trump s’est joint aux célébrations, qualifiant sa première place de “très, très grande victoire” et prédisant un second tour serré.

“Le Brésil veut du changement”, a déclaré Bolsonaro dimanche soir, annonçant la “fin de l’ère du Parti des travailleurs (de Lula).”

Reuters a révélé en exclusivité lundi que Lula envisageait de nommer le vice-président Geraldo Alckmin au poste de ministre des Finances s’il était réélu, dans le but de renforcer la crédibilité budgétaire du gouvernement et de rallier les électeurs centristes à la suite du succès de Bolsonaro au premier tour.

Le distributeur Magazine Luiza MGLU3.SA , le conglomérat Cosan CSAN3.SA et l’opérateur boursier B3 B3SA3.SA figuraient parmi les principaux gagnants, chacun enregistrant une hausse de plus de 20%, tandis que la compagnie pétrolière Petrobras PETR4.SA progressait d’un peu plus de 8% et que la banque Bradesco BBDC4.SA gagnait plus de 13%.

L'indice de référence a enregistré sa meilleure performance journalière depuis mars 2020, lorsque les marchés avaient été confrontés à une volatilité extrême au début de la pandémie de COVID-19.

Les actions de sociétés brésiliennes cotées aux États-Unis ont également bondi: la société de courtage XP XP.O a progressé de 33%, la banque numérique Nu Holdings NU.N de 13%, et les entreprises de fintech StoneCo STNE.O et PagBank

PAGS.N ont chacune enregistré une hausse de plus de 20%.

Le coût de l’assurance de la dette publique brésilienne via des swaps sur défaillance de crédit BRGV5YUSAC=MG a baissé de 20 points de base, les opérateurs pariant sur une amélioration des finances du pays.

Lundi, J.P. Morgan a relevé sa recommandation sur les actions brésiliennes à “surpondérer”, estimant qu’un contexte politique plus favorable, suite aux récents développements électoraux, avait amélioré les perspectives du plus grand marché de la région et pourrait entraîner une période de surperformance.

Le scrutin de dimanche a entraîné un raffermissement de 4,1% de la monnaie nationale, qui s’est établie à environ 5 pour un dollar, la mettant en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière en quatre ans, depuis que Bolsonaro père avait obtenu un résultat meilleur que prévu face à Lula au premier tour de l’élection de 2022.

Il a ensuite perdu face à Lula au second tour de cette élection et a été condamné pour avoir tenté de mener un coup d’État visant à renverser le résultat. L’ancien président a été condamné à environ 27 ans de prison et se trouve actuellement en résidence surveillée.

La dette internationale du Brésil s'est également redressée lundi, alors que les marchés obligataires dans leur ensemble restaient nerveux. L'obligation à échéance 2056 a progressé de 1,4 cent par dollar pour s'établir à 93,5 cents, selon les données de Tradeweb.

“LE MARCHÉ VEUT DU CHANGEMENT”

Bolsonaro s’est présenté aux investisseurs, préoccupés par les pressions budgétaires croissantes au Brésil, comme une version “plus modérée” de son père.

“Il reste à voir si le sénateur se révélera finalement plus responsable sur le plan budgétaire que ne le serait Lula lors d’un quatrième mandat présidentiel non consécutif. Cependant, les marchés sont susceptibles de lui accorder le bénéfice du doute,” a déclaré Thierry Larose, gestionnaire de portefeuille chez Vontobel.

S’il est élu, Bolsonaro disposerait d’une certaine marge de manœuvre au Congrès, son Parti libéral étant sorti grand vainqueur des élections législatives de dimanche.

Son Parti libéral (PL) a fait passer sa représentation au Sénat de 15 à 28 sièges, ce qui constitue le meilleur résultat obtenu par un parti depuis l’adoption de la Constitution brésilienne à la fin des années 1980, après le retour du pays à la démocratie.

Il devrait également remporter 121 sièges à la Chambre basse, qui en compte 513, contre 98 actuellement.

“Les chances de faire avancer les réformes sont bien plus grandes,” a déclaré Pedro Paulo Silveira, analyste chez Terra Investimentos. Il a souligné que sous le précédent gouvernement Bolsonaro, les réformes dépendaient souvent de négociations politiques coûteuses, voire étaient complètement bloquées.

Les analystes s’attendent également à ce que le real continue de se raffermir jusqu’en 2027. La Société Générale prévoit qu’il atteindra 5,10 d’ici fin 2026, avec la possibilité de passer sous la barre des 5,00 au premier semestre 2027. Morgan Stanley prévoit quant à lui que le real pourrait s’apprécier au-delà de 4,90 et se rapprocher de 4,50 au premier trimestre de l’année prochaine.

“Le marché veut du changement, il veut des réformes, il ne veut pas d’un déficit public élevé; avec le gouvernement actuel, tout cela va se poursuivre,” a déclaré Pedro Galdi, analyste en investissements chez AGF Investments.

Les bons résultats de Bolsonaro devraient renforcer la confiance des marchés à court terme, a estimé Bryan Harris, associé gérant chez Sabio.

“Le marché attendra de Bolsonaro des signaux clairs indiquant qu’il est déterminé à s’attaquer aux problèmes du pays,” a déclaré Harris.

À l’approche du scrutin de dimanche, la plupart des sondages privés, qui avaient largement sous-estimé la force du jeune Bolsonaro, donnaient le sénateur de 45 ans et Lula, qui fêtera ses 81 ans plus tard ce mois-ci, à peu près à égalité au second tour.

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