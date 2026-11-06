La hausse des coûts a contrebalancé la croissance de Domino's pour la société indienne Jubilant FoodWorks ; bénéfice stable

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société indienne Jubilant FoodWorks

JUBI.NS , qui exploite les points de vente Domino's Pizza

DPZ.O en Inde, a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel issu des activités poursuivies pour l'essentiel stable, la hausse des coûts du carburant, des salaires et des matières premières ayant compensé la croissance régulière de l'activité pizza.

* La société a annoncé un bénéfice consolidé provenant des activités poursuivies de 1,14 milliard de roupies (12,11 millions de dollars), pratiquement inchangé par rapport aux 1,13 milliard de roupies enregistrés un an plus tôt.

* Son bénéfice net a toutefois chuté de plus de 40%, à 1,08 milliard de roupies

* Le trimestre de l’année précédente comprenait un gain de 812,2 millions de roupies provenant des activités abandonnées et de la cession de sa participation dans une filiale russe

* Le chiffre d’affaires de Jubilant au deuxième trimestre a progressé d’environ 12% pour atteindre 26,08 milliards de roupies

* Ses charges ont augmenté de 12,9% pour atteindre 24,68 milliards de roupies

* Les analystes s’attendaient à ce que la croissance de Jubilant s’accélère au deuxième trimestre par rapport aux trois mois précédents, bien que les coûts élevés du carburant et des matières premières, notamment ceux du poulet et des produits laitiers, aient continué à peser sur les marges

* Domino's India a enregistré une croissance à périmètre constant de 4,1% au cours du trimestre, contre 2,5% au trimestre de juin.

* La marque de poulet frit Popeyes a enregistré une croissance à périmètre constant de 53%

* "L'impact de l'inflation s'élève à environ 200 points de base... en raison de la hausse du coût du GPL, de l'augmentation du salaire minimum et du coût des matières premières. Les matières premières telles que le pétrole et le fromage sont désormais en hausse", a déclaré la société

($1 = 94,1550 roupies indiennes)