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La France revoit à la hausse ses prévisions de production viticole pour 2026
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 12:50

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Vue sur les vignobles du Château Margaux, dans le Médoc, en France

Vue sur les vignobles du Château Margaux, dans le Médoc, en France

Les ‌prévisions 2026 relatives à la production ​viticole nationale ont été revues en hausse vendredi par le ministère français de ​l'Agriculture, qui anticipe désormais 36,7 millions d'hectolitres cette ​année contre 34,9 millions ⁠prévus le mois dernier.

Cette révision s'explique ‌principalement par des rendements supérieurs aux attentes dans les régions du ​Languedoc-Roussillon ‌et des Charentes, qui représentent environ ⁠la moitié du volume national, ainsi qu'en Champagne et dans le Sud-Est, ⁠précise le ‌ministère dans un rapport.

L'estimation révisée est ⁠désormais supérieure de 3% à ‌la production de 2025, mais ⁠reste inférieure de 10% à la ⁠moyenne de ‌la période 2021-2025.

Les rendements viticoles ont souffert ​dans certaines ‌régions en raison des conditions météorologiques estivales extrêmes - sécheresse et ​canicules à répétition - en France même si la production s'est ⁠mieux maintenue dans certaines zones par rapport à l'année dernière, a ajouté le ministère.

(Rédigé par Sybille de La Hamaide; version française Rihab Latrache; édité par Benoit ​Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 13:02

    Ben oui …. Pourtant avec la sécheresse les agriculteurs auraient « tout perdu » …

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