La Chine annonce deux nouvelles procédures antidumping visant des produits importés de l'UE

Li Chenggang, vice-ministre chinois du Commerce, s’exprime lors d’une conférence de presse à Pékin, le 18 juillet 2025. ( AFP / WANG ZHAO )

Un matériau synthétique utilisé notamment dans les gilets par-balles est notamment dans le viseur de Pékin.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé l'ouverture d'une enquête antidumping sur les fils de para-aramide, matériau synthétique à haute résistance utilisé dans les voitures, les câbles de fibres optiques et les gilets pare-balles, importés de l'UE.

L'enquête visera à déterminer si des importations à bas prix inondent le marché chinois et portent préjudice à son industrie nationale.

Le ministère a également annoncé une enquête similaire concernant les importations d'éthylidène-norbornène en provenance de l'UE et du Japon.

Ce produit chimique est utilisé pour produire des caoutchoucs synthétiques couramment utilisés dans la construction et l'automobile, ainsi que pour fabriquer certaines résines et certains plastiques.

Les deux enquêtes doivent être achevées dans un an, mais elles pourront être prolongées de six mois, a précisé le ministère . Les enquêtes antidumping débouchent souvent sur l’instauration de droits de douane.

Les tensions commerciales persistent

Ces enquêtes s'ouvrent moins d'un mois après la tenue de discussions commerciales entre l'UE et la Chine à Pékin, qui avaient abouti à une liste de "points d’accord" visant à rééquilibrer les relations économiques.

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, s'était rendu début octobre en Chine pour poursuivre un dialogue entamé il y quelques mois par une UE résolue à agir face à u n déficit commercial qui atteint depuis 2025 avec la Chine environ un milliard d'euros par jour et qui a des répercussions sur l'industrie et l'emploi européens .

Après deux jours d'entretien, les deux parties avaient annoncé une série de mesures d'apaisement, rassurantes pour l'Europe sur les véhicules hybrides chinois ou les terres rares.

Le même mois, le ministère chinois du Commerce avait néanmoins ouvert une enquête sur les importations de p-nitrotoluène en provenance de l’UE, invoquant un "préjudice à la production et aux activités" des producteurs nationaux.

Ce produit chimique est utilisé dans la fabrication de colorants, de produits pharmaceutiques et de pesticides.