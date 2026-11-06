Banques italiennes :Monte dei Paschi attend l'offre d'Intesa avant de se prononcer

( AFP / MARCO BERTORELLO )

Monte dei Paschi di Siena (MPS) attend l'offre d'Intesa Sanpaolo courant novembre avant de se prononcer sur celle-ci, a indiqué vendredi la direction de la banque italienne en présentant ses résultats du troisième trimestre.

La plus vieille banque du monde encore en activité fait l'objet d'une offre hostile de la première banque italienne, dont elle devrait terminer "l'analyse" courant novembre, a indiqué la direction de MPS sans plus de commentaires.

La banque Intesa Sanpaolo avait indiqué mardi qu'elle lancerait courant novembre son offre d'échange sur MPS, après avoir obtenu le feu vert de plusieurs grands actionnaires de MPS et mis en échec la contre-offensive de sa direction.

Intesa a obtenu les principales autorisations réglementaires, notamment celle de la Banque centrale européenne (BCE). Elle attend désormais l'accord des autorités italiennes de la concurrence et boursière.

MPS a publié vendredi un bénéfice net en hausse au troisième trimestre, à 543 millions d'euros (+14,6 % sur un an).

Ce résultat légèrement supérieur au consensus des analystes de FactSet porte le bénéfice net (part du groupe) sur neuf mois à 1,66 milliard d'euros, en augmentation de 21,2 % sur un an, pour un chiffre d'affaires de 6,02 milliards (+5,6 %), a indiqué la banque dans un communiqué.

"Ces résultats solides apportent une preuve supplémentaire de la solidité et de la qualité de notre marque ainsi que de notre capacité à exécuter notre stratégie avec constance", a jugé le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, interrogé par les analystes vendredi matin.

Luigi Lovaglio a longuement insisté sur le fait que la combinaison avec Mediobanca avait prouvé sa pertinence stratégique et que cette filiale était devenue un pilier de la diversification du groupe.

Le bénéfice de la banque toscane a été soutenu au troisième trimestre par la hausse de la marge d'intérêt, la contribution des participations, notamment dans les assurances Generali, et des coûts maîtrisés, tandis que le coût du risque est resté faible.

MPS a légèrement relevé sa prévision de bénéfice avant impôts pour l'année 2026, à plus de 3,7 milliards d'euros, contre plus de 3,6 milliards auparavant. Le détail de la nouvelle contribution demandée aux banques par le gouvernement italien doit encore être connu.

La direction de MPS affirme également s'attendre à une nouvelle hausse du produit net d'intérêt (NII) au quatrième trimestre et en 2027, grâce à la croissance des prêts et à la gestion des marges commerciales.

"Le monde a peut-être changé, notre boussole non", a souligné Luigi Lovaglio.

Intesa estime pour sa part que l'acquisition de MPS pourrait être finalisée entre décembre 2026 et janvier 2027. La banque turinoise vise avec ce nouvel ensemble un bénéfice net de 16 milliards d'euros en 2029.