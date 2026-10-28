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La hausse de la volatilité des devises laisse présager des difficultés pour les opérations de « carry trade »
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 10:55

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un article de blog)

* Le STOXX 600 recule de 0,2 % en cette journée riche en résultats financiers

* Microsoft et Alphabet publieront leurs résultats après la clôture des marchés américains

* Budget britannique à 12h30 GMT

* Décisions de la Fed et de la Banque du Canada sur les taux d'intérêt attendues

28 octobre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

LA VOLATILITÉ CROISSANTE DES MARCHÉS DES CHANGES PRÉFIGURE DES DIFFICULTÉS POUR LES OPÉRATIONS DE CARRY TRADE

La volatilité implicite des devises, qui mesure l'ampleur des fluctuations attendues par les traders à l'avenir, a commencé à augmenter, et les stratèges de change de Barclays, Marek Raczko et Leonardo Crimella, estiment qu'elle pourrait encore s'accentuer.

Un indicateur de la volatilité des devises des marchés développés .DBCVIX a atteint en juillet son plus bas niveau depuis mi-2021, mais a commencé à remonter lentement.

"Notre modèle propriétaire montre que la probabilité d’une hausse de la volatilité des devises reste élevée en raison de la tendance à l’appréciation du dollar et de l’augmentation de la volatilité des taux d’intérêt et de la dispersion entre les pays", écrivent Raczko et Crimella.

Barclays estime que le passage à un régime de volatilité plus élevée devrait peser sur les stratégies de "carry trade" sur devises, dans lesquelles les investisseurs empruntent dans une devise à faible rendement, comme le yen ou le franc suisse, pour acheter des devises à rendement plus élevé, telles que le peso mexicain ou le real brésilien.

"Notre analyse suggère que toute hausse de la volatilité des devises est susceptible d’être persistante; les clients devraient donc s’abstenir de miser sur des corrections ponctuelles dans les devises de carry", indique Barclays.

"Dans le contexte actuel, nous ne voyons pas l’intérêt de se lancer dans des opérations de carry trade à l’échelle mondiale, car les cours au comptant des devises des marchés émergents sont susceptibles de se réajuster."

(Samuel Indyk)

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