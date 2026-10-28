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Flavio Bolsonaro devrait atterrir à Miami après une escale en Equateur
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 15:42

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Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil

Le second tour de l'élection présidentielle au Brésil

Un avion transportant ‌vraisemblablement le sénateur brésilien Flavio Bolsonaro et sa famille devrait arriver mercredi à Miami, en ​Floride, où leurs seront délivrés des visas d'entrée aux Etats-Unis, selon des données de vol consultées par Reuters.

Flavio Bolsonaro, qui a refusé de reconnaître sa défaite face à Luiz Inacio Lula ​da Silva au second tour de l'élection présidentielle dimanche et de remettre ses passeports comme lui demandait la Cour ​suprême en raison de l'enquête pour blanchiment d'argent ⁠dont il fait l'objet, a quitté le Brésil pour l'Argentine avec son épouse et ‌ses deux filles mardi soir, a déclaré la Direction nationale argentine des migrations.

Ils ont franchi la frontière au pont de Tancredo Neves après 19 ​heures de route depuis leur ‌domicile à Brasilia. La famille Bolsonaro a ensuite embarqué à bord ⁠d'un avion privé de la compagnie Baires Fly S.A. pour la ville équatorienne de Guayaquil, a précisé l'agence gouvernementale argentine.

Un Gulstream G400 exploité par Baires Fly a décollé à 00h22 (03h22 ⁠GMT) de Puerto Iguazu ‌et atterri à 03h46 (08h46 GMT) à Guayaquil, selon le site de suivi ⁠des vols FlightAware. L'avion est ensuite reparti à destination de l'aéroport de Miami-Opa Locka, ‌où il devrait atterrir à 09h18 heure locale (13h18 GMT).

Le président américain Donald Trump ⁠s'est dit prêt, mercredi, à accueillir Flavio Bolsonaro aux Etats-Unis et ⁠un responsable du département d'Etat ‌américain a déclaré qu'un visa lui serait délivré.

Le frère cadet de Flavio Bolsonaro, Eduardo, vit ​en Floride, où s'était également réfugié leur ‌père Jair après avoir refusé de reconnaître sa défaite contre Luiz Inacio Lula da Silva à l'élection présidentielle de ​2022.

L'ancien militaire et président d'extrême droite a été condamné pour tentative de coup d'Etat à son retour au Brésil et purge une peine de 27 ans d'emprisonnement.

Flavio Bolsonaro, ⁠qui perdra son immunité à l'expiration de son mandat de sénateur en février, avait affirmé lundi n'avoir "jamais songé à quitter le pays". "Je remettrai mes passeports et me défendrai face à cette mascarade, qui constitue une tentative manifeste de m'intimider", avait-il dit.

(Gabriel Stargardter, avec la contribution d'Alexandra Valencia à Quito, Gabriel Araujo à Sao Paulo, Maximilian Heath à Buenos Aires; Jean-Stéphane ​Brosse pour la version française)

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3 commentaires

  • 16:08

    C'est un peu minable...

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