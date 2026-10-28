Nouvelle catastrophe ferroviaire en Espagne, le bilan s'alourdit à 64 morts

Collision entre deux trains à grande vitesse entre les villes de Mora et d'Orgaz

Une collision survenue mercredi matin entre deux trains à grande vitesse près ‌d'Urda, dans le centre de l'Espagne, sur la ligne reliant Madrid à l'Andalousie (sud), a fait au moins 64 morts, ont rapporté les autorités locales.

Il s'agit de ​la deuxième catastrophe ferroviaire sur cette ligne cette année, après la collision survenue le 18 janvier à hauteur d'Adamuz, dans la province andalouse de Cordoue, qui avait fait 46 morts et plus de 150 blessés.

Le drame avait eu un fort retentissement dans le pays, la population dénonçant une gestion défaillante et au rabais ​du réseau ferré, et le gouvernement avait alors annoncé un plan à grande échelle pour l'entretien des voies.

L'accident de mercredi s'est produit près d'Urda, au sud de Tolède, dans la communauté autonome de Castille-La Manche.

Un ​train AVE, opéré par la Renfe, la compagnie ferroviaire espagnole, et un train ⁠Iryo, du nom de l'opérateur privé détenu à plus de 50% par Trenitalia, sont entrés en collision peu après 09h00 (08h00 GMT), ce qui a ‌entraîné le déraillement de plusieurs wagons de l'Iryo, a précisé Esther Padilla, porte-parole du gouvernement de Castille-La Manche.

Des images aériennes diffusées par la Garde civile montrent au moins deux voitures de l'Iryo, reconnaissables à leur couleur rouge, couchées sur le remblai, ​des amas de tôle fracassée et des passagers blessés ou ‌indemnes assis dans des champs adjacents au milieu de dizaines de véhicules de secours.

Au total, 147 personnes se ⁠trouvaient à bord de l'Iryo, et 397 à bord de l'AVE, a-t-elle dit.

Selon une source au fait des premiers éléments de l'enquête, le TGV Iryo s'est arrêté sur la voie près de Tolède, en raison d'un défaut de signalisation, à la demande de l'Adif, l'établissement public chargé de la gestion du réseau ferroviaire ⁠espagnol. C'est à ce moment qu'il ‌a été percuté par un express de la Renfe.

La Renfe et Iryo n'avaient pas répondu aux sollicitations de Reuters dans l'immédiat.

"HORRIBLE"

"On ⁠a entendu un bruit énorme, vraiment énorme, qui a duré une dizaine de secondes, comme si le train allait dérailler. Par la fenêtre, à droite, on ‌a vu un train accidenté. J'imagine que c'est l'autre", a témoigné un passager sur la radio COPE.

Le maire d'Urda, ville proche du ⁠site de la collision, a déclaré sur la même station que les secours avaient demandé à la municipalité ⁠de mettre à leur disposition des lieux ‌d'accueil, notamment un gymnase, pour la prise en charge des blessés et des passagers.

Le maire d'une autre localité voisine, Los Yébenes, a évoqué sur la RTVE ​un tragédie "horrible". "On nous parle de mutilations et de très graves blessures", a-t-il rapporté.

La ministre ‌de la Santé, Mónica García, a lancé un appel urgent aux dons de sang sur le réseau X.

Les rendez-vous à l'agenda du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, ont été annulés. ​Le chef du gouvernement s'est dit "consterné" dans un message sur X et a exprimé son "affection, sa solidarité et son soutien aux victimes et à leurs familles".

Le roi Felipe VI a exprimé son chagrin face à une "tragédie".

"Aujourd'hui, l'Europe pleure avec vous", a écrit sur X la présidente de la Commission européenne, Ursula ⁠von der Leyen. Le président Emmanuel Macron a exprimé "la solidarité de la France".

Un porte-parole du Parti populaire (droite, opposition) a fait savoir que la formation suspendait sa campagne pour les élections législatives anticipées du 29 novembre. La Fédération espagnole de football a annoncé dans un communiqué le report des 24 matches du premier tour de la Coupe du Roi qui étaient prévus ce mercredi.

L'autorité nationale de sécurité ferroviaire (AESF) a recensé 69 accidents sur le réseau ferré espagnol - environ 4.000 kilomètres de voie - en 2025, contre 57 en 2024 et 45 en 2016.

(Reportage David Latona, Emma Pinedo, Mireia Merino, Corina Pons, Victoria Waldersee, Benjamin Mejias et Joan Faus, ​version française Sophie Louet, édité par Tangi Salaün)